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中國復工百態 指紋打卡換上人臉識別

世界日報 / 中國新聞組／北京11日電
萬科旗下商辦物業設置隔離線。 取自新京報

北京金融街中心設置體溫檢測點。 取自新京報

2月10日，各地迎來了疫情期間的首次復工潮。出入都要測量體溫、電梯限載、辦公桌子用品消毒……，中午吃飯感覺「像一場考試」。

新京報報導，江蘇弘陽集團員工李陽說，「目前，弘陽集團實行了彈性辦公，錯開了早高峰，也採取了釘釘打卡的方式，盡可能地避免上班路上的擁堵和上班後的聚集，上班前每個部門也發了消毒酒精。」而弘陽集團復工後的首次午飯也有「距離感」和「儀式感」，每一位員工用一張桌子就餐，採取餐盒的方式，互相戴著口罩，「像考試一樣」。

「每人保持1.5米，避免直面相對，電梯限載5人，不讓一例疑似進大廈……」這是北京英藍國際金融中心的防疫標準，具體到了數字和細節。

作為北京商辦物業的龍頭企業，金融街控股聯合第一太平物業制定了詳細的防疫措施。每一個進出的人員都必須首先測量體溫，排隊時也需要按照指示線留出隔離位置，如果發現有體溫高於37.3°的人員和劇烈咳嗽的人員都禁止入內。

針對員工就餐問題，金融街月壇中心和金融街中心目前的配套商業僅部分營業，不提供堂食服務，其中，金融街月壇中心僅有賽百味、便利蜂營業，金融街中心有羅森、必勝客外賣等提供快餐盒飯。

同樣作為在全國擁有大量商辦項目的管理者，萬科物業與戴德梁行合資公司針對復工推出了操作手冊，在全國商辦項目中執行。

「我們將指紋打卡換人臉識別，已經將指紋打卡機全封掉，部分電梯停用。針對公共區域，比如衛生間，採取由專人看管，定時消毒的措施等。」總部在上海的正榮地產表示，正榮總部大廈要求入樓前體溫檢測，將發燒可疑人員阻隔。

同時，為了能夠方便和安全衛生的用餐，上海的K11還採取了網上預定白領餐的方式，聯合12家品牌餐廳在線上商城推出白領餐，並在外賣包裝上注明餐品製作的人員信息，並保證其「一個月未離開上海」。

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