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武漢百萬中小學生 「線上」開學了

世界日報 / 中國新聞組／北京11日電
武漢百萬中小學生「線上開學」。 取自楚天都市報。

筆挺地站在家裡電視屏幕前，胸口繫著紅領巾，朝著電視屏幕中的五星紅旗敬禮，對於武漢市江漢區武漢關小學三（1）班的梁琳淼來說，2020年的升國旗儀式讓她永生難忘。儘管因為疫情影響，學校開啟了網上教學，但是升國旗儀式仍然沒有省略。

新華社報導，沒有寬闊的操場、沒有身邊的小夥伴、老師成為屏幕中的主播……10日，武漢中小學空中課堂正式實施在線教學，也拉開了全市近百萬中小學的新學期。據初步統計，武漢市教育部門當天共組織426節公開課，100多萬名學生及家長在線觀看。

和梁琳淼一樣，武漢近百萬中小學生都在家裡參加了統一組織的升旗儀式。在武漢市第49中學舉行的網上開學典禮中，由10餘位師生利用網路共同演唱的《我們不孤單》，為新學期加油鼓勁。

武漢百萬中小學生「線上開學」。 取自楚天都市報。

據介紹，武漢市教育部門利用網路開啟了新學期第一天的教學。網路教學嚴格控制每天在線教學總時長。小學日課時較線下教學減少一半，其他學段減少三分之一。在課程設計中適當縮短了每節課的時長，同時適當延長課間休息時間。特別是小學低年級，每天上午進行文化課在線教學時間不超過三課時，每課時不超過30分鐘，每天在線進行文化課教學的總時長不超過90分鐘。

據報導，與此同時，網路教學也保留了眼保健操時間，在網路課間指導學生定期遠眺，每天完成適量的體育活動。如青山區對在線課程進行個性化調整和延伸，適當安排了勵志教育、經典閱讀、藝術欣賞、心理調節；南湖中學在安排常規課程的同時，還穿插了趣味十足的室內課間活動，保證學生們在學習之餘，強健身體，增強免疫力。

武漢市教育部門相關人士表示，下一步將迅速研究改進完善，特別對偏遠地區貧困學生、留守兒童因無設施設備無法參與在線學習的情況，將會採用廣電收視等方式兜底，確保停課不停學。

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