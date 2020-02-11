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武漢所有住宅社區爭取今日完成所有疑似患者檢測

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖／北晚新視覺

武漢市新冠疫情防控指揮部11日發布最新通告，即日起全市所有住宅社區實行封閉管理，對新冠肺炎確診患者或疑似患者所在樓棟單元，必須嚴格進行封控管理。

此外，武漢市委書記馬國強10日表示，將爭取在11日完成所有新冠肺炎疑似患者的檢測清零。

路透報導，第12號通告表示這是因為全市新冠肺炎疫情防控已進入關鍵時期，要進一步加強源頭管控，最大限度減少人員流動。

此外第11號通告指出，為做好新冠肺炎疑似病例輕症患者首診隔離點觀察工作，全力遏制疫情擴散蔓延，包括非武漢市戶籍人員的發熱患者，嚴格按照就近就醫的原則，到現居住地所在區定點發熱門診就診，不得跨區就診。

經定點發熱門診診斷，發熱的肺炎患者需在定點發熱門診留觀的，在定點發熱門診留觀；留觀床位不能滿足需要，由發熱門診所在區就近提供場所進行留觀。

馬國強指出，由於從採樣、檢測，到出結果，再到隔天第二次檢測，中間要經過一定的時間才能確診，所以仍不排除新增疑似患者的出現。

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