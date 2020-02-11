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信仰的小偷？瑞典「宣教新疆」的歷史秘話與羞恥

為防疫暖爐旁酒精抹身消毒 杭州男全身起火三級燒傷

香港01 / 撰文：李福源
小張因在暖爐旁用酒精抹身消毒致燒傷。（微博影片截圖）

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，杭州37歲男子小張（化名）為了防疫，上周六（8日）用酒精抹身消毒，但由於他站在一部大功率的暖爐旁邊，酒精揮發後遇熱，竟引燃他身上衣服，整個人瞬間變火球，獲救後隨即被送院，證實其頭、臉、頸部及四肢，甚至呼吸道等多處遭嚴重燒傷。

小張是杭州一家滌綸絲工廠職工，雖然工廠未復工，但每日他都要回去維修及保養機器，每次完成工作就用酒精抹身消毒；事發當日午飯前，他如常地往頭、臉、頸、四肢及衣物表面塗抹酒精，由於天氣寒冷，他選擇站到一部大功率的暖爐旁邊擦拭，但酒精揮發後在暖爐的熱風下被點燃，燒著了小張的衣物，導致他瞬間變「火球」。

事後小張被送到江乾區人民醫院急救，醫生證實他的身體有多處兩級至三級燒傷，全身燒傷面積達15%。小張接受手術後，目前情況穩定；醫生指出，接下來小張仍需接受多次植皮手術，加上雙手燒傷較為嚴重，手部功能可能受到影響，故此還要接受康復治療。

小張的頭部、臉部、頸部、四肢及呼吸道等多處均嚴重燒傷。（微博圖片）

酒精噴全身後入廚即出事

另外，安徽合肥上周三（5日）亦發生類似意外，一名王姓女子當日用酒精噴霧消毒全身，但不到兩分鐘就入廚房煮食，一靠近爐頭，揮發的酒精突然閃燃搶火，導致她臉部及手部等位置嚴重燒傷，需要留院治療。

當地燒傷科主任徐慶連醫生表示，高濃度酒精屬於易燃易爆品，極易引起火災，市民不要盲目過量噴灑，而使用濃度75%的酒精消毒時要注意的事項包括盡量在空曠的地方使用酒精噴霧，遠離高溫物體和明火，酒精要存放在陰涼處以及避免被小朋友拿到；萬一燒傷了不要塗醬油、牙膏等，應第一時間用冷水冷敷，然後用乾淨的毛巾包紮立即求醫。

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文章授權轉載自《香港01》

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