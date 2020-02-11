甘肅結合中醫「避瘟熏香」抗疫

為抗疫一線醫護人員熬製中藥、從古方中發掘「熏香」用於去瘟殺菌、研製攜帶方便的中藥顆粒……在這場沒有硝煙的戰役中，素有「天然藥庫」之稱的甘肅正在積極探路本土中藥良方，冀成為疫病預防和治療的助攻手。

中新社報導，甘肅省是全大陸中藥材主要產地之一，現有中藥資源約2540種。目前，甘肅中醫藥已發展成為該省十大產業之一。2013年以來，作為中國大陸中醫藥對外合作交流執行省份，先後在烏克蘭、法國、紐西蘭、匈牙利等「一帶一路」沿線國家成立了岐黃中醫學院或中醫中心，推動了中醫藥國際化進程。

中醫藥的使用在甘肅新冠肺炎定點救治醫院都有跡可循。近日，定點接受治療的蘭州大學第一醫院，院內門診大廳、藥房窗口、隔離病區等都設置了熏香盒。甘肅多家定點救治醫院還從除夕夜當晚起，為一線醫護人員煎取中藥，提供防護保障。在確診、留觀病人中，從擬定的中西醫結合救治方案，為每一位病人採取個性化的中藥藥方，助力救治。

蘭州大學第一醫院藥劑科主任魏玉輝受訪表示，新冠肺炎疫情發生以來，該院成立了中醫預防治療專題小組，一方面將中醫藥介入到臨床運用中；另一方面，探索研發方便民眾使用的中醫藥製劑用於預防。「熏香」便是從古代醫學典籍中選出的「避瘟熏香」，採用辛溫散邪、芳香避穢的藥物，是中國古代最常用的空氣消毒方法，適用於人流量較大的空間，達到潔淨空氣的效果。

魏玉輝說，隨著疫情蔓延，疑似患者病例逐漸增多，該院還將研製中藥顆粒，對於流感的預防和治療、提升易感人群的免疫力等方面有作用，將於近期推向市場。

甘肅省衛生健康委員會還提出六項舉措，冀提昇新型冠狀病毒感染的肺炎中醫藥救治能力，助力抗疫。其中特別提出，要規範開展中西醫結合救治工作，對疑似和確診病例，中醫藥專家第一時間介入，和西醫專家共同擬定中西醫結合救治方案。