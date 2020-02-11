武漢中小學 全面開啟網路教學

新冠肺炎重災區湖北省武漢市，該市中小學10日統一開啟在線課程教學，師生們在自家電腦螢幕前迎來一場特殊的「開學典禮」。

中新社報導，當天上午8時左右，武漢市礄口區崇仁路小學全校師生相聚雲端，儘管隔著螢幕，大家依然按照以往傳統，舉行開學典禮。

正式上課前，武漢十六中高一6班班主任、語文教師王洪蘭先播放了「我們向光前行」影片，向學生們介紹「哪有歲月靜好，不過是有人在負重前行，向醫護人員、志願者等一線抗疫戰士致敬」。

漢鐵初級中學學生朱宇宸和爸爸一起坐在平板電腦前認真聽著網課，朱爸爸還認真地做著筆記。

他表示，雖然學習地點變了，但孩子學習積極性很高，平日忙碌的他也藉著這個機會陪陪兒子，共同學習進步。

為確保教學順利，武漢各區利用武漢市教育雲平台，制定上午「空中課堂」統一授課，下午個性化教學的方案。除常規課程外，武漢各區還根據區域特色，開設有利於學生身心健康發展的課程。如青山區適當安排勵志教育、經典閱讀、藝術欣賞、心理調節等內容；江漢區把視力保護、運動健康、心理防護、德育活動安排其中；南湖中學穿插室內課間活動，保證學生在學習之餘，強健身體，增強免疫力。

具體操作中，考慮到學生家庭情況各異，漢陽區教育局要求老師可以提前發布教學視頻資源，家長可根據實際情況自行選擇時間觀看回放；在武昌區，小學、初中安排教師錄製了數百節網課，每節「空中課堂」課程按照「直播+錄播」同步方式進行；礄口區組建「信息資源推送團隊」，將區內外乃至互聯網上收集的經驗、做法、優秀典型案例推送給學校，幫助師生盡快適應「在線教學」新方式。

針對無法進行網絡學習的學生，武漢各區、各校也有舉措。如武漢外國語學校初中部承諾，返校後學科教師將對本次線上教學內容鞏固強化；因特殊原因未參加網上學習的學生，學校將為他們量身定製補課方案。