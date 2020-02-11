台企捐資源 台籍醫護衝前線

面對「無情之疫」，台胞台企亦迅即行動起來，積極伸出援手，據不完全統計，北京台商台企捐款捐物超過2500萬元（人民幣，下同），其中，北京聯發科技的台灣總部向武漢捐贈價值1000萬元的醫療相關物資。

新華社報導，2月2日，遼寧省多家醫院118名醫護人員組成的第二支危重症患者救治醫療隊從瀋陽出發，馳援湖北。據大陸全國台聯不完全統計，截至2月7日，大陸各地的台籍「白衣天使」裡，在發熱門診及定點收治醫院工作的有30餘人。

大陸全國台企聯會長、上海冠龍閥門董事長李政宏捐款100萬元，首批價值30萬元的2000餘台閥門設備已發往武漢。上海盈達等台企收到醫院建設項目急需設備通知後迅速響應，立刻組織未返鄉員工投入一線生產。

在江蘇，昆山熱映光電有限公司為當地防控一線供應了近5000台額溫槍，還在加班生產，以滿足其他地區需求。

台灣星雲文化教育公益基金會聯合國際佛光會共同募集訂購120多萬個口罩，已有70萬個送達抗擊疫情一線。

台灣眾多演藝人員也積極伸出援手。吳奇隆為北京協和醫院捐贈800套防護服、300個護目鏡，還參與拍攝抗疫影片「讓世界充滿愛」。徐熙媛與丈夫汪小菲在日本購得1萬個口罩寄往武漢。有網友整理了台灣藝人為武漢義捐名單，其中包括周杰倫夫婦、張庭夫婦、林志玲、「五月天」組合、蔡依林等。

此外，住在上海康橋半島居民區的黃女士，聯合7家民企發起「四海一家親」公益項目，截至7日，已向武漢及周邊縣市醫院以及寧波、天津、上海等地基層醫院捐贈醫用口罩47.5萬個和防護服、手套等物資共662箱。