延後開學 教師直播講課

受新冠肺炎疫情影響，中國大陸多數學校都宣布延遲開學。面對學生和家長們的焦慮，教師紛紛嘗試網絡直播講課。游曉玲是福建省福州十中的高三教師，今年是她教學的第22年，但在網上當教師「主播」卻是頭一遭。她笑稱，「直播」是她職業生涯迄今最「新潮」的上課方式。

新華社報導，直播對習慣了課堂教學的老師們來說是個不小的挑戰。首次直播前，游曉玲和同事們在微信群裡討論了一晚如何架手機、如何開軟件、如何和學生互動等等細節。

看到福州十中老師直播上課的這條視頻後，很多大陸教師表示「學習了，馬上試」，同時有很多人分享了自己的「主播」經驗。不過，直播上課的要求相當嚴格。除了每天要在直播平台上「打卡」，學生還必須把作業及時上傳到直播平台，誰沒交作業，一目了然。

「聽懂了嗎？」在講解一處難點時，游曉玲沒有看到學生們發來新的信息，停下來問了一句。屏幕上刷起了「111」，這是游曉玲和學生們約定的「暗號」，表示「聽懂了」。

對很多老師而言，直播上課是一個全新的教學方式，短時間內增加備課量。「看不到學生的課堂反應，就想講得細一點，內容多一點，結果經常就講超時了。」游曉玲說。

直播中，老師們也流露出在課堂上難得一見的輕鬆一面，拉近了與學生的心理距離。尤其是一些年輕的教師，直播到高興處，會像網紅主播那樣喊「來給我刷一波讚」，學生大笑，慷慨地「猛點」屏幕上豎起大拇指的圖標。

有時候老師一個人說話太久了，會暫停一下，讓同學「連麥」。連上以後，許多老師的第一句話都是「好久沒聽到你們的聲音，太想你們了」；很多學生也會在這時用字幕刷屏：「我們也想你」。

教育部日前發出通知，為保證防控疫情期間中小學「停課不停學」，各地教育行政部門、中小學和一些校外培訓機構按學校正常教學計畫積極提供免費線上課程，為中小學生如期學習提供便利條件。