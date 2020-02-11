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閩台4條「小三通」暫時停航

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
受新冠肺炎疫情影響，馬尾-馬祖、連江-馬祖、泉州-金門、廈門-金門4條閩台「小三通」航線10日均暫時停航，復航情況另行通知。圖為廈門-金門航線客運船舶停靠在碼頭。 （中新社）

繼推出做好社區（村）疫情防控5方面措施、做好「六穩」工作24條措施後，福建再度提出7方面21條具體措施，要求因地因時因業因企施策，有序有力有效復工復產。

中新社報導，福建將繼續支持疫情防控、醫用物資生產企業開足馬力生產；保障涉及重要國計民生的企業立即復產，已復產的要繼續擴大產能、挖掘潛能、滿負荷生產；按照城鄉運行和發展的輕重緩急，組織企業分批有序復工復產。

目前，福州、廈門等多個城市全力做好疫情防控和運輸安排，助力返崗復工。福州已有193條公交線路恢復正常運行。當天起，廈門公交集團全面恢復常規公交和快速公交的線路運營，首末班時間不變。

此外，自2月10日起，馬尾-馬祖、連江-馬祖、泉州-金門、廈門-金門等4條閩台「小三通」航線均將暫時停航。相關部門稱，受疫情影響，「小三通」航線暫時停航，復航情況另行通知。

報導稱，2月9日0至24時，福建省報告新增新型冠狀病毒肺炎確診病例11例、疑似病例24例，新增治癒出院病例11例。至此，福建省累計報告新型冠狀病毒肺炎確診病例261例，其中危重型8例、重型13例，無死亡病例；累計治癒出院病例35例，目前住院病例226例；現有報告新型冠狀病毒肺炎疑似病例共81例。

福建省衛生健康委員會相關負責人說，目前，確診、疑似病例的密切接觸者已解除醫學觀察4772人，尚有3185人正在接受醫學觀察。

梳理可見，自2月3日福建首度出現治癒出院病例後，新增治癒出院病例首次持平新增確診病例；漳州市連4天無確診病例；莆田市城廂區當日新增4例確診病例，累計確診29例，均位居福建各縣域首位。

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