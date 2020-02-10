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菲將我列入中國祭旅遊禁令？ 駐菲代表處：非官方立場

列美國黑名單中企 申請豁免購買醫療資源

世界日報 / 中國新聞組／北京10日電

根據一份申請文件，被美國列入黑名單的中國人工智慧公司「科大訊飛」，已向美國商務部申請豁免，以購買遏制新冠肺炎所需的醫療資源。

中央社引述路透報導，科大訊飛這家語音辨識公司，是被美國列入黑名單的數家中國人工智慧公司之一。美國實質禁止這些中國公司向美國企業購買零件。

根據科大訊飛在微博上的公告，美國商務部網站去年10月9日公布，科大訊飛等中國科技公司被美國列入實體清單。

公告內容指出，科大訊飛自爆發新冠肺炎疫情以來，廣泛動員全球合作夥伴，緊急籌措因應疫情所需的醫療物資。但公司在美國採購物資用於公益捐贈時，涉及實體清單限制問題。科大訊飛已委託律師事務所提出書面豁免申請，盼美方基於人道主義和國際合作原則儘快批准。

新冠肺炎至今已奪走超過9000人性命。值此之際，中國多地即將結束已延長的農曆新年假期，數以百萬計的人正準備返回工作崗位。

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