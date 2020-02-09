支援武漢便於防護 西安百名女醫護剃光頭平頭

武漢肺炎爆發，中國官方動員各地醫護人員前往支援。其中，西安國際中心醫院醫療隊100名女醫護人員為了便於穿著防護衣，在抵達武漢後四處找來理髮師剪下長髮，全都剃成了光頭或平頭。

綜合央視新聞報導及西安國際醫學中心醫院微信公眾號，這100名女醫護人員是在加入醫療隊後，於2月3日抵達武漢，隨後即決定剪短頭髮，以便防護工作。但因為疫情防控措施，全武漢市的理髮廳都已停業。

根據報導，經過多方協調，這個西安醫療隊終於聯絡到所住飯店附近的4名理髮師，在5日為這100名女醫護人員剪髮。

報導說，這4名理髮師自帶理髮裝備，在醫療隊員協助下穿上防護服，在飯店臨時開闢的空間理髮，並在平頭、光頭的髮型間切換，整個理髮時間從下午持續到半夜12時，總共花了10個多小時。

這項報導提到，這100位女醫護人員剪下的長髮，當時被成排擺在桌上，還特別標出主人的名字。而部份被剃光頭的女醫護人員趁此機會合影留念，紀錄這難得的一幕。

在此之前，在武漢各醫院連日工作的醫護人員，由於穿著密不透風的防護衣，許多人臉部都出現點狀、塊狀紅腫，甚至發炎的症狀，其中包括不少女性醫護人員。這些照片在網路上被公開後，讓許多中國民眾感到不捨，紛紛留言加油打氣。