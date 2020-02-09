到哪都不能停 湖北司機流浪20天回不了家

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一位湖北的貨車司機肖師傅，今年1月離鄂跑長途運輸。但在新冠疫情爆發後，他的鄂牌貨車「寸步難行」，不但不能返鄉，連各地服務區進不去，他只能一直往前開。在經過近20天「流浪」之後，肖師傅終於得到漢中高速交警的幫助，能「停下來休息」，目前他也收到網友善心捐助萬元，生活有了著落。

每日經濟新聞報導，50歲的肖師傅1月8日拉貨離鄂，期間去了福州、深圳、貴州等地，還在高速上度過除夕。

1月25日，湖北疫情嚴重，身在四川的他想要返鄂，但因各地封路，加上不少地區對當時先傳出疫情的湖北武漢人「不友善」，使他的湖北車牌寸步難行，經過各種服務區都不讓進，高速路口也不讓下，逼得他只有開始在高速上的「流浪」路。

肖師傅回憶，那些日子對他來說就像一場噩夢，他不知道噩夢什麼時候會醒來，只知道「我太累了」。他找不到地方停車，就一直往前開，可人的體力是有限的，連續多日的吃不好、睡不好，讓他在開車時經常走神。這時他只有不停的扇自己耳光，用疼痛提醒自己好好開車。肖師傅說：「我那時的想法是，我不能出車禍，我不能害別人，我得專心開車。」

肖師傅在1月29日輾轉到陝西漢中，此時的他已經2天沒有睡覺。漢中高速交警在了解情況後，由防疫人員為他做檢查和消毒，並提供食物和水。為了不麻煩大家，肖師傅將車停在服務區暫住，一天只吃一頓飯，一等隔離期就是10天，期間交警陸續來探望他。

報導指出，肖師傅透過手機視頻將自己的困境傳達出去，令廣大網友非常同情。環球時報總編輯胡錫進也在微博表示，疫情兇惡，但人心都是肉長的，對在他鄉落單飄零的湖北人好一些，讓人間的溫情不被恐懼戰勝。

據千里眼短視頻消息，目前肖師傅已經收到捐款10096.6元（約1445美元），已足夠他最近生活開支。肖師傅說捐助已足夠最近生活了，不用再捐款了。由於隔離期和觀察期均已過，服務區給肖師傅提供了一間房屋，供他休息。