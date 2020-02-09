醫護馳援武漢 湖北籍空姐機上哽咽道謝

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「非常非常感謝，大家能夠去支援我的家鄉，在這裡我祝大家工作順利，去武漢身體健健康康」，一名湖北籍空姐在機上向醫護人員鞠躬致謝的視頻近日引起注意。這段真情流露的畫面，令機上乘客鼓掌加油，也讓看到視頻的網友感動不已。

楚天都市報報導，這位空姐名叫張譯丹，出生於1995年，湖北荊州人，2013年在武漢讀大學，2017年畢業後被廈航錄取，目前是廈航福州乘務部的乘務員。

早在1月底，張譯丹就向公司提交了「請戰書」，她說：「作為一名湖北人，如今武漢有難，任何有困難的航班我來飛，疫情航班我去飛，帶著一腔熱血，我時刻準備著。」

2月4日當天，接到MF8769運送福建醫護人員前往武漢的任務後，張譯丹第一時間從市區趕往機場。由於湖北籍身份，前往機場的路上她曾被拒絕乘車，小姑娘當下就急得眼淚掉了下來，後面又換了其他交通工具才到機場執行航班。

航班起飛後，領隊通過客艙廣播，慷慨激昂地鼓舞醫護人員們的士氣；在乘務長的客艙廣播後，所有人還一起合唱了歌曲《我的祖國》。突然間，乘務長提議由來自湖北的她，為大家說幾句話。

張譯丹想到了仍在湖北的家人，她語帶哽咽，用家鄉話表達了對醫療團隊支援武漢的感激之情，祝福大家一切順利，早日戰勝疫情！語畢，全體醫護皆熱情鼓掌支持。

執行完航班後，張譯丹正在居家隔離，她沒有想到，向旅客致謝的這段真情流露，能夠感動成千上萬網友，她衷心希望被疫情蒙上灰霾的武漢，能恢復原本櫻花盛開，溫暖浪漫的模樣。