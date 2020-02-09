拒武漢肺炎防疫檢查！福建泉港女司機比中指 嗆「怕你個毛」

新冠肺炎造成多地封城，各地均設下防線做疫情檢查。福建泉港的一名女子拒絕檢查，還對工作人員爆粗口。她對一旁錄影人員大喊「我老公就在區裡，怕你個毛哦」，視頻還拍下她比中指的畫面。泉港警方經查，對她處以行政拘留10日處罰。

海峽都市報報導，徐姓女子7日駕駛省外牌照車輛前往前黃鎮鳳北村拜訪朋友，在泉港南北六路卡口，一名白髮老人讓其配合檢查疫情，她卻摘下口罩大聲嚷嚷「我跟你說，我自己都是有單位的，我都知道的」，老人依舊讓其配合檢查，但其仍舊不配合。

看到旁邊有人錄視頻，徐女又與拍攝者爭「拍什麼拍，你幹什麼的」！期間，徐某又與身穿志願者制服的工作人員發生爭執，豎起中指連爆粗口並聲稱「老子就是泉港的，我老公就在區裡，怕你個毛哦，好不好」 。

囂張跋扈的模樣讓一旁的村民直說：「你老公即便是區長，也要例行檢查。」目前，泉港區是泉州唯一沒有疫情區域，正進入嚴控時期，各村都按防疫要求在村口設防檢查。

相關視頻上網後，在防禦疫情進入嚴控時期，女子的行為更惹得網友眾怒。

事後，經泉港警方調查取證，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》對徐女處以行政拘留10日處罰。