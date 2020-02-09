廣州90後藥師水彩塗鴉畫像 致敬援鄂醫護

近日，一組描繪廣東援鄂醫護人員「逆行瞬間」的水彩畫在網路熱傳。這些畫作幾乎都對應著真實的新聞圖片、上面題寫著畫中人的名字，還留有創作者的真摯鼓勵和祝願。南方都市報報導，這批水彩畫出自廣州中山大學孫逸仙紀念醫院「90後」藥師蔡永強之手。

據報導，1月24日除夕夜，廣東首批支援湖北疫情防控醫療隊奔赴武漢。此前，蔡永強也向醫院請戰，但暫時沒能被選派出去。為了傳達「與前方同在」的心情，喜歡寫生的他，開始用休息時間為援鄂同事畫像，每一幅大約需要一兩個小時才能畫成，至今仍在持續。

蔡永強說，他並不知道畫中人是否看到了自己的作品：「不奢望反饋，反而感謝他們給我靈感創作。 」

報導稱，蔡永強的每幅肖像畫裡，都藏著故事。他畫下了重症醫學科主管護師陳林葉提著塑料袋趕火車的背影──因為家人聽說她想到武漢前線去，把她的行李鎖了起來，她就用塑料袋裝了幾樣個人物品，回醫院與大部隊會合。

他畫下了呼吸科副教授陳茗扎馬步吃盒飯的姿勢──到達武漢之後，他參加了一場高強度的培訓，回到酒店房間沒找到椅子，乾脆半蹲著補充能量。

報導說，他畫出了急診重症監護室護師梁成鼻梁和臉頰上的印痕──那是他第一天結束一線病房工作之後，由於長時間穿戴防護用品而壓出的痕跡。

蔡永強說，畫中的人物雖是他的同事，但此前並不熟識，這些場景大都是從醫院的微信公眾號裡看到的：「前幾天我剛好休假，因為疫情也不能出門，看到推送裡那些奔赴前線的同事，我覺得挺感恩的，因為他們衝到最危險的地方保護大家。然後，就不由自主地拿起畫筆了……。」

蔡永強是1993年出生的江門人，從小就對繪畫感興趣，成為藥師之後，也將這個愛好作為工作之余的調劑。「其實我什麼類型都會一點。」蔡永強笑稱。幾年前，他用硬筆畫過一些科普漫畫，現在更偏愛水彩，平時經常會帶上畫具到戶外寫生。不過，此前他只畫風景，這次是他第一回嘗試人物畫，每一幅大約需要一兩個小時才能畫成，所以他一天只能畫一兩張。

其實，對他筆下的這些同行，蔡永強除了敬佩，還有幾分羨慕。

1月24日除夕，中山大學孫逸仙紀念醫院組派第一批馳援武漢的醫療隊伍時，他也自願報名。可是全院積極請戰的醫護技人員將近200人，身為藥師的蔡永強暫時沒能被選派出去，只能在後方看著同事們「沖鋒陷陣」，牽掛著他們的消息。

2月2日，有一則新聞突然令他感到振奮。當日清晨，廣東省兩位來自南部戰區總醫院藥學部的藥師從廣州白雲機場出發，隨醫療隊飛赴武漢，成為全省第一批衝入武漢一線抗疫的醫院藥學專家。「我為藥師感到驕傲！」蔡永強說，如果他所在的醫院後續派遣藥師增援湖北，他還要報名：「這是分內事，職責所在。」