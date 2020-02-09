計程車乘客下車時送口罩 司機感動：最好的小費

武漢肺炎疫情擴散至全港各區，不少人為了口罩冒寒風排隊，但部份人仍是「一罩難求」……最近有計程車司機於facebook分享好人好事，表示接載一客人去機場，但因自己並無戴上口罩，對方臨下車時竟主動送贈口罩，司機大為感動，坦言是新年期間最好的小費。

該任職計程車司機的網民於fb群組「的士司機資訊網Taxi」上傳照片，表示周一（3日）當日接載一名乘客由港島去機場。樓主指因為當日已無口罩可戴，故只能開窗令空氣流通，直到客人臨下車時，竟主動送贈數個口罩，令樓主心懷感激：「乘客下車時給了最好的小費。」

不少網民亦留言高呼超有愛，大讚香港人在抗疫期間亦守望相助，「口罩值千金」、「這幾個罩分分鐘貴過程車錢」、「好人一生平安」。

亦有網民坦言擔心樓主的安危，表示計程車司機亦是中招的高危一族，「你好勇敢呀！沒口罩都夠膽開工，講真，不知你有沒有苦衷，但真的不怕一萬最怕萬一，小心呀師兄」。

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文章授權轉載自《香港01》