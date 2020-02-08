上海規定 公共場所、搭乘公共交通工具都需戴口罩

上海市新冠肺炎疫情防控工作指揮部8日發布通告，即日起任何人進入上海的機場、火車站、長途汽車站、軌道交通站、醫療衛生機構、商場、超市等公共場所，以及搭乘公共交通工具，都應自覺佩戴口罩，配合接受體溫檢測。

通告稱，對於不配合管理，擾亂秩序的行為，公安機關將依法嚴肅處理。這項新規定自公告發布之日起實施，至解除重大突發公共衛生事件一級響應機制之日為止。

新民晚報報導，上海警方7日已經首次對一名未戴口罩強行闖入地鐵車站的男子作出行政拘留處罰。報導稱，7日14時58分，一名44歲男子未佩戴口罩就進入上海地鐵四號線臨平路站，被攔下後不僅不聽從安檢及車站工作人員勸阻，還動手推了安檢人員。

員警到場後，該名男子仍欲強行闖入車站，員警見狀迅速將其控制，並帶至車站隔離區域檢測體溫。經檢測，該男子體溫正常。警方最後依「治安管理處罰法」第23條相關規定，對其處以行政拘留的處罰。

根據上海市衛健委8日通報：截至8日12時，上海發現確診新型冠狀病毒感染的肺炎病例已達286例，其中8例病情危重，12例重症，1例死亡。另，尚有257例疑似病例正在排查中。