香港醫護擱置罷工 公務員在家工作延至16日

要求港府「全面封關」的香港醫護工會醫管局員工陣線，在發起五天罷工後，昨天宣布擱置罷工。目前中港兩地間實質已接近全面封關狀態。

中央社報導，隨著2019新型冠狀病毒肺炎疫情日益擴散，港府已先後關閉了10個口岸或管制站，並自8日凌晨起對內地入境者強制檢疫14天，大大縮減了人流。目前香港與內地之間較為暢順的口岸只有機場，兩地大致上接近全面封關，形勢演變大大削弱了工會要求「全面封關的合理性」。

另外，有鑑於新冠肺炎疫情未減，香港當局決定延長公務員留家工作的日期，由原先2月9日結束延至16日。政務司長張建宗在政府防疫記者會上宣布這項決定。

最近兩天，有網路謠言稱，食品和日用品供應將會像口罩一樣短缺，導致不少家庭主婦到超市搶購食米和衛生紙，造成少許混亂和恐慌。張建宗並在記者會上指出，香港的主要食品包括米、蔬菜及日常用品供應正常，貨源充足，呼籲市民不要輕信謠言，不必搶購。