強制檢疫前夕 數萬人趕回港 巴士站、的士站大排長龍

港府5日宣布，8日起實施強制檢疫措施，意味過去兩日為措施生效前的「空窗期」，讓市民及內地人得以於限時內回港。8日起任何人從內地入境香港須強制檢疫14天，趕在措施生效前，大批民眾帶著大小行李通關赴港，深圳灣港方關口的士站、巴士站都大排長龍，不少的士亦排隊來接客，車龍排到深圳灣大橋的橋面，估計有2至3公里。

綜合媒體報導，深圳灣口岸昨天人頭湧動，大批人趕在制檢疫實施前返港，不少人拖篋，甚至帶同廁紙、紙巾等日用品返港。口岸外的士及巴士候車人龍也大排長龍，新界的士需輪候逾兩小時。有跨境工作的人不滿措施影響生計，亦有中港家庭覺得造成不便。

報導指出，今天起，七條來往口岸的巴士線會縮減到剩下三條，主要是來往屯門及元朗的路線，班次亦減少，平均每半小時一班車。而港府在周三公布強制檢疫措施後，翌日經深圳灣入境香港有4萬4000多人次，較之前多出1倍。

根據入境處數字，6日經機場、深圳灣口岸、港珠澳大橋來港的內地訪客總人數達1.1萬人次，較前一天的8760人次增加26%；單計深圳灣口岸，內地訪客更急升逾1倍，由前日2378人次，大增至昨日4813人次。

據報導，由於新型冠狀病毒疫情延燒，港府早前封閉多個口岸，目前僅剩機場、深圳灣口岸、港珠澳大橋香港口岸開放。對於港人或旅客趕在死線前來港，保安局局長李家超指可以理解，相信今天起出入境人次會大減。

報導稱，24小時開關的港珠澳大橋深夜十分冷清，只有零星市民午夜前趕過關；至於深圳灣口岸，昨凌晨零時01分至07分，共有6人完成過關，其中3名年輕男女零時01分步出，他們說自己是港人，未收到檢疫令；一名拖篋女子零時04分匆匆步出；零時07分步出的一對母子，母親表示沒有人要求他們隔離。職員其後在0時10分關閉口岸大樓。

在粉嶺讀中五的趙同學是「雙非」跨境學生，與家人同住深圳。趙稱因回鄉證月底到期，須在昨天返港辦證。他說在港要寄居母親友人家，「很不方便，辦完證會回深圳」。趙批評有關措施未顧及部分需經常往返兩地市民需要，現感徬徨，未知復課後安排。