控制疫情 大陸空降國家衛健委副主任為湖北省委常委

為協助湖北儘快控制住疫情，大陸央視新聞8日報導，中共中央已於近日批准，由目前正在湖北參與新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防治工作的大陸國家衛健委副主任王賀勝，出任中共湖北省委委員、常委。

王賀勝現年58歲，擁有天津醫學院衛生系大學學位，畢業後長期在天津醫學院擔任黨職，並曾任天津市衛生局及後來改組後的天津市衛生和計劃生育委員會黨委書記、局長（主任）。王賀勝2016年8月出任大陸國家衛生和計劃生育委員會（2018年3月改組為國家衛生健康委員會）副主任，是目前大陸國家衛健委排名第一的副主任。

據財新網報導，王賀勝出任國家衛計委副主任後，主要負責醫藥衛生體制改革、醫政醫管、基層衛生健康、宣傳等方面的工作，隨後並兼任大陸國務院醫改辦主任。如今臨危受命，空降為湖北省委常委。

湖北疫情依然嚴峻，7日當天，湖北省新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例仍多達2,841例，截至7日24時，湖北全省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例2萬4,953例，目前仍在各家醫院治療的患者多達1萬9,835例。此外，還有6萬7,802人尚在接受醫學觀察。

儘管中共中央多次從各地調派醫護人員前往湖北支援，但仍難以應對當前疫情。大陸國家衛健委醫改醫管局監察專員郭燕紅表示，武漢地區醫護人員，特別是重症醫護人員已長期連續工作一段時間，目前身心疲憊。

郭燕紅稱，國家衛健委援馳的醫護人員已超過1.1萬人，當中有3,000多名醫護人員是重症專業的醫生和護士。

然鑒於除武漢外，湖北一些地市醫療資源和病人需求之間也存在矛盾，因此大陸國家衛健委7日也宣布，將建立16個省支援武漢以外地市的一一對口支援關係，以「一省包一市」的方式，全力支援湖北省加強病人的救治工作。

根據大陸國家衛健委公布的名單，「一省包一市」支援湖北分別為：陝西—十堰、河北—襄陽、河南—隨州、江蘇—孝感、山東—黃岡、廣東—鄂州、安徽—黃石、江西—咸寧、湖南—荊州、重慶—宜昌、浙江—荊門、貴州—恩施、 天津—神農架、北京—潛江、上海—天門、四川—仙桃。