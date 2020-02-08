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溫州老人派出所謊稱捐口罩 紅包卻放積蓄2萬元

世界日報 / 中國新聞組／杭州8日電
七旬老人要「捐2個口罩」，紅包裡卻是他多年積攢的2萬元 取自微博

在抗疫的關鍵時刻，浙江溫州年邁的黃阿伯深感自己幫不上忙，但依舊想盡綿薄之力，於是把積攢多年的2萬元（人民幣，下同，約2856美元）生活費塞進紅包捐贈給了派出所。擔心民警不要，他還謊稱「只捐兩個口罩」。寒日裡黃阿伯善意的「謊言」，讓一線奮戰的民警感到溫暖而又充滿力量。

錢江晚報報導，6日早上10時13分，在溫州市永嘉縣公安局烏牛派出所的接警大廳門口，70多歲的黃阿伯躊躇良久之後，緩緩走進值班台，並從口袋裡拿出一個紅包交給民警。「這是我的一點點心意，就兩個口罩。」黃阿伯一邊遞過紅包一邊解釋。

據報導，因近日一線民警口罩急缺，經常有熱心市民送來愛心口罩，接待民警沒多想就接過手，但打開紅包一看，裡面卻是一大疊現金。「你說捐口罩我們肯定收，但現金真的不行。」所長任環聽聞消息，趕緊前來拒。

「國家有難，你們是有能力做事，我年紀大了，又不識字，但大家要團結，我有點小小的經濟可以奉獻，你們就可以用上。」黃阿伯懇切地說服民警。「我沒能力買到口罩，這就是小小心意，哪裡需要你們就給哪個部門。」黃阿伯依舊堅持。

報導稱，因為黃阿伯的一再堅持，任環只好讓民警陪同黃阿伯來到紅十字會，將2萬元現金捐獻給了紅十字會。

黃阿伯的子女在外經商，老兩口沒什麼收入，但孩子不定期會給二老生活費，這2萬元就是積攢多年存下來的。

近期，兩位黃阿伯看到新聞有這麼多人在疫情防控一線，而且防護物資也比較緊缺，他和老伴一商量，就準備把多年積攢下來的生活費捐出去。他第一個想到的就是離他最近的派出所，為了民警能接受捐贈，黃阿伯也費了不少腦力。

當天上午9點多，黃阿伯仔細包好2萬元現金紅包，告訴檢查人員說自己去派出所捐幾個口罩，之後黃阿伯就徒步來到烏牛派出所，才有了捐贈紅包的一幕。

「只有國家富強開放了，人民才有好日子過，這次國家受災，我也希望出一份綿薄之力，希望國家趕快好起來。」

當民警感謝黃阿伯的大愛時，黃阿伯家謙虛地說：「一點心意，不值一提。」

黃阿伯的溫暖舉動，卻讓派出所的民警們無不觸動。

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