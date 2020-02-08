為病患打氣 武漢女孩：挺住！醫師外公、媽媽都借給你

面對疫情，無數醫務工作者奮戰在一線。央視報導，在湖北武漢，外公和媽媽都是醫師的16歲中學生陳琪方，在寫給患者的公開信中，表達了對患者的鼓勵和對醫師家人的牽掛，以及戰勝疫情的信心。

據報導，陳琪方感性喊話：「哥們，挺住！我把外公和媽媽都借給你了！」她表示：「當我得知我年邁的外公也在前線時，眼眶早已通紅。還有我的媽媽，他們都說自己是黨員會衝上前線。」

16歲女孩致信新冠肺炎患者：我把外公和媽媽都借給你 取自央視

報導稱，陳琪方的媽媽劉凡是湖北武漢兒童醫院的醫師。幾天前，武漢兒童醫院被指定為武漢市唯一的新型冠狀病毒感染的肺炎患兒定點救治醫院。劉凡在兒童呼吸及免疫系統方面有著豐富的經驗，她主動承擔起一線臨床救治工作。

報導引述劉凡醫師說：「大敵當前，幼吾幼以及人之幼，所有的孩子都是自己的孩子。國家跟社會是我們大家的、集體的，去維護它，這是我們的職責。」她所在的風濕免疫科改造成了疑似患兒的隔離病房。她負責的這一層收治了19個患兒，最大的12歲，最小的不到兩個月。5名醫師和15名護士在這裡24小時日夜守護。她們中的大多數都已經是母親，卻顧不上自己的孩子。

陳琪方已經快十天沒見到媽媽回家了，只能通過微信視頻問候一下，往往發過去的一句問候，都要等到第二天才能收到媽媽回覆。這讓她寢食難安，很希望自己也能幫媽媽做點什麼。

陳琪方說：「我媽媽其實是個抵抗力特別低的人，她給兒童看病時，自己都能感著冒回來。又意外地得知我的外公居然還在上班，那我寫一封加油信給他們。」

16歲女孩致信新冠肺炎患者：我把外公和媽媽都借給你 取自央視

報導稱，陳琪方的外公劉敦禮今年73歲，是長江醫院退休後返聘的老專家，一位工作了52年的內科醫師。疫情當前，很多年輕醫師被抽調到發熱門診，劉敦禮選擇堅守在醫院的全科門診。

外公和媽媽的堅強與勇敢給了陳琪方信心，她也希望自己寫給家人的文字同樣能夠帶給更多人溫暖。她說：「在我的世界裡面，我的媽媽和我的外公是很行的。我把他們借給患者，他們能頂起我這個家，那同樣就可以頂起你們患者的這片天。我發了這篇文章以後，很多人說加油、加油，那一瞬間覺得，這個年挺暖和的。」

陳琪方也寫著：「加油，我的超人媽媽。」