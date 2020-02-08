暫別未婚夫、滿月兒 吉林「9姐妹」馳援武漢重症病房

新冠病毒肺炎疫情嚴峻，各地馳援湖北人力物力不斷，其中，有一支來自吉林的「東北娘子軍」，她們是北華大學附屬醫院九名醫護人員，放下了對家裡的牽掛，在「丈夫團」於後方助攻下前進武漢，約好在前線會肝膽相照，「等病毒散去，一定要嘗嘗武漢的熱乾麵」。

中新網報導，吉林九姐妹在武漢分別被編到了各自的醫護組，她們要承擔前方的重症監護。

據報導，九姐妹中有六人來自呼吸內科，56歲的北華大學附屬醫院呼吸內科主任石梅幾乎把大部分的主力都派出了。「她們是呼吸科最好的醫師和護士，是我們的中堅隊員」，石梅在她們出征武漢前囑託：每天一定要在微信群報平安。

49歲的孔祥敏是九姐妹中的大姐。出發後，醫師丈夫郝大林成了她最放心的「後方」。實際上，郝大林所在的感染肝病科被改造成隔離病房，負責收治留觀患者，他的工作更加繁忙。

27歲的趙永彩是九姐妹中年齡最小的，也是一名準新娘。護士長謝丹接到趙永彩的「申請」時，是有些顧慮的。準新郎李堯很支持未婚妻的選擇，他表示，婚期可以推遲，「她安全回來就好」。

同在呼吸科的護士欒婷婷的孩子剛滿20個月。臨行前，丈夫魏鵬抱著孩子回「娘家」，便於照顧孩子和老人。而趙文佳來自重症監護病房，父母仍在農村務農。過年時得知醫院要支援湖北的信息後，單身的她主動向護士長王雪英請戰。

「一省包一市」16省支援湖北

中國網報導，武漢地區重症醫護人員在連續工作一段時間後，身心皆疲。國家衛生健康委對武漢的援馳力度在不斷加大，目前馳援力量已經1萬1000多人，其中有3000多名醫護人員都是重症專業的醫生和護士。

國家衛健委醫改醫管局監察專員郭燕紅指出，目前建立了16個省支援武漢以外地市的對口關係，以一省包一市的方式，全力支持湖北省加強病人的救治工作。

民航局7日緊急組織協調13架民航包機，將全國各地近2000名醫護人員和部分醫療物資送達武漢。