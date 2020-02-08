吹哨者李文亮去世 武漢速撥360萬「工傷」補助

武漢市中心醫院醫生李文亮7日凌晨去世引發大陸社會極大震撼，除中共中央表示將派出調查組赴武漢展開全面調查。武漢市也已極高的效率於當晚宣布，認定李文亮屬「工傷」，將獲約人民幣82萬元（約新台幣362萬元）的工傷保險補助。

根據湖北媒體報導，武漢市中心醫院7日即為李文亮提出工傷理賠申請，武漢市人力資源和社會保障局也作迅速認定，李文亮作為醫護人員在抗擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作中不幸感染並經搶救無效去世，屬於大陸「工傷保險條例」第14條第一項規定的：「在工作時間和工作場所內，因工作原因受到事故傷害的」情形，認定為工傷。

《湖北之聲》報導，此次工傷認定工作，武漢市人社局按照「特事特辦、急事急辦」工作原則，採取告知承諾、「不見面」服務、精減證明材料、開闢服務快捷通道等多種方式，迅即開展工傷認定和待遇支付工作。

據核算，李文亮工傷保險理賠包括：一次性工亡補助金人民幣78.502萬元、喪葬補助金3.6834萬元。

不過武漢此舉並未能平息李文亮之死在大陸社會引起的群情悲憤，不少大陸網友仍要求究責。有網友表示，「如果不懲治幕後黑手，難以告慰逝者！也難扶中國人的悲憤與硬傷」、「要的是事實，不是處理結果」。還有網友稱，「給你了伍百萬你去嗎？」

武漢市常務副市長胡亞波7日在湖北疫情防控記者會上表示，對於李文亮之死，他代表武漢市委、市政府、全市人民表示哀悼。對於大陸國家監察委將派出調查組到武漢展開全面調查，胡亞波表示，武漢市將全力配合調查組做好相關工作。