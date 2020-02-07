寧波2月10日復工 分五大類管理

浙江省寧波市將於2月10日復工，寧波市發改委副主任鮑正操7日表示，對全市企業劃分為優先保障、提前開工、連續生產、穩步復工、控制復工五大類。

寧波台協會長黃聖朝7日晚間表示，大部分台協會員的公司都準備於2月10日開工，但考量到外地回來的員工必須要隔離14天，沒健康問題之後才可以上班，所以估計可能都得要到2月24號以後才能陸續開工。

鑄件大廠永冠日前也發布重大訊息，表示大陸生產據點分別位於廣東東莞、浙江寧波、江蘇吳江、江蘇溧陽，原本配合當地政府復工規定暫延至2月10日始開始復工，但考量配合當地政府防疫政策，且員工多為外地人員，復工後仍會有交通受阻、外來人口需自行隔離二周等不可抗力因素，因此復工日延後至2月17日。

錢江晚報報導，鮑正操表示，寧波市疫情防控工作領導小組印發實施「關於做好疫情防控期間企業復工有關工作的通知」，明確企業復工要按照「七個嚴格」來嚴格執行，其中一條是「嚴格企業復工分類管理」，對全市企業劃分為五大類。

第一類是優先保障企業。是指涉及全市行政區域內疫情防控必需、保障城市運行和企業生產必需、群眾生活必需以及其他涉及重要國計民生的相關企業，在屬地和市縣兩級部門協助落實防控措施後，優先保障復工。

第二類是提前開工企業。是指重點建設專案和亟需履行國際大型訂單企業，在嚴格落實各項防疫措施的前提下，報各地防控工作領導小組審定即可復工，同步報市疫情防控工作領導小組備案。

第三類是連續生產企業。要求嚴格按照疫情防控有關工作要求，落實企業主體責任，全面做好企業防疫工作方案，報屬地疫情防控工作領導小組備案。

第四類是穩步復工企業。是指一般農業、工業、建築業、服務業企業，要求落實好「323」工作機制，嚴格執行國家、省規定並實施報備，穩步安排復工。

第五類是控制復工企業。是指影劇院、書店、網吧、舞廳、卡拉OK廳、室內游泳館等文體娛樂經營企業，景點、民宿、農家樂等場所相對密閉、人員相對集聚的經營性場所，要從嚴控制復工。