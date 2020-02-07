凌晨發文嘆人心可怕 徐正文：不會送有病的人回台

首批滯留武漢台灣人包機返台名單爭議不斷，居中協調返台名單的湖北台商救援會長徐正文，7日再發文感嘆「病毒不可怕，人心才可怕........真的很傷心」等33個字之後就關閉臉書。

他並在媒體群組裡表示，「246人都檢查沒有問題」、｢我決不會送有病人回台灣｣、「我是台灣人」。

徐正文凌晨在臉書寫下「病毒不可怕，人心才可怕，一件事看清了一些人，真好可以刪了一些人，真的很傷心」，短短33個字寫下這段日子以來的心境，也反映出他身心俱疲的現狀。

首架武漢包機返台後，爆出名單多3人，其中1人是確診病例，再加上部份人員非老弱婦孺，與預設名單有出入，遭外界質疑是有人在名單上「動手腳」。

國民黨考紀會6日傍晚，以徐正文的言論已影響防疫工作為由，決定對徐正文先予以停止黨權。

對於外界的抨擊，徐正文6日上午透過臉書PO文發出8點聲明，表示因中央談判破裂，收到受困家屬請求，再三考量後才決定加入救援，最後也順利將台商送回，雖然過程中人力、物力資源不足，但身為後援會成員，始終沒有受到肯定，反被誤解，不一定需要掌聲，但不要污名化。