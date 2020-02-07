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台北快輪載防疫物資送平潭 包括「7040個N95口罩、186個醫用口罩」

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
台北快輪載有面板、和7040個N95口罩、186個醫用口罩、522瓶消毒酒精噴霧、20把體溫槍等防疫物資6日靠港平潭金井港卸貨，轉送武漢。取自中新網

中新網報導，一艘載有面板、和7040個N95口罩、186個醫用口罩、522瓶消毒酒精噴霧、20把體溫槍等防疫物資的台北快輪，6日靠港平潭金井港卸貨，平潭海關開通驗放綠色通道，讓防疫物資快速提離。

台灣已全面禁止口罩出口，台北快輪如何突破防線，令人好奇。

中新網報導，這是春節後金井港區第一艘入境貨輪，特別的是，台北快輪載運了一批防疫物資。

報導指出，這批防疫物資將發往武漢，送給最需要的一線醫護人員

台北快輪是華岡集團在2017年底啟航，來往福建平潭與台灣基隆、高雄、台北港的萬噸級快貨運輸滾裝船。

台北快輪載有面板、和7040個N95口罩、186個醫用口罩、522瓶消毒酒精噴霧、20把體溫槍等防疫物資6日靠港平潭金井港卸貨，轉送武漢。取自中新網

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