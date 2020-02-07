央視直播連線疫情 福建副鎮長拉下口罩隨地吐痰
福建晉江市英林鎮副鎮長顏國升在央視直播採訪武漢肺炎疫情時，一度在鏡頭前咳嗽，並拉下口罩在路邊吐痰，畫面直播傳出，引發公憤。
星島日報報導，央視5日派記者採訪英林鎮副鎮長顏國升，談論有關確診男子隱瞞自己從武漢返鄉，回到晉江參加大延宗祠祭祀儀式、又出席家中的喜宴、造成至少4,000人需要被隔離觀察。
顏國升受訪在鏡頭前咳嗽，並拉下口罩隨地吐痰。雖然向記者表示「從頭開始訪問」，不過記者強調已是直播，無法重新開始。
畫面曝光後，顏國升引發全民公憤，「要多少代人才能學會不隨地吐痰和扔垃圾？」。
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