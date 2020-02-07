快訊

獨/范瑋琪稱「高雄氣爆捐300萬」爆作假 陳建州:她記錯了

日方拒寶瓶星號靠港放下外國人 原船明11時抵基隆港

央視直播連線疫情 福建副鎮長拉下口罩隨地吐痰

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
福建晉江市英林鎮副鎮長顏國升在央視直播採訪武漢肺炎疫情時，一度在鏡頭前咳嗽，並拉下口罩在路邊吐痰。取自星島日報

福建晉江市英林鎮副鎮長顏國升在央視直播採訪武漢肺炎疫情時，一度在鏡頭前咳嗽，並拉下口罩在路邊吐痰，畫面直播傳出，引發公憤。

星島日報報導，央視5日派記者採訪英林鎮副鎮長顏國升，談論有關確診男子隱瞞自己從武漢返鄉，回到晉江參加大延宗祠祭祀儀式、又出席家中的喜宴、造成至少4,000人需要被隔離觀察。

顏國升受訪在鏡頭前咳嗽，並拉下口罩隨地吐痰。雖然向記者表示「從頭開始訪問」，不過記者強調已是直播，無法重新開始。

畫面曝光後，顏國升引發全民公憤，「要多少代人才能學會不隨地吐痰和扔垃圾？」。

直播 口罩 咳嗽
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

口罩配給獨老身障 北市今起發送2千人

黃安譏諷口罩實名制嗆死都不排隊　再狂言「買不到是自己命不好」

一鍵查找口罩販售點 LINE推便民功能

藥局口罩剩多少看這裡！竹市府設口罩存貨地圖即時更新

相關新聞

傳李文亮妻懷二胎染病 陸媒闢謠她健康狀况正常

第一個發出疫情訊息的武漢醫師李文亮，確診武漢肺炎後搶救無效過世，他在抗疫第一線犧牲，港媒爆料，同為眼科醫師的李文亮妻子也...

影／回家看灌籃高手就好啦！南京無人機廣播勸離打球少年

武漢肺炎疫情在中國持續延燒，目前中國全省有3.1萬多例確診病例，死亡人數高達636位，各省也開始實施進出管制，除了湖北江西遼寧三省封城外，其餘像南京和杭州也開始進行小區封閉式管理。而為了進行防疫宣傳工作，南京城管使用了無人機喊話勸離民眾，其中有影片紀錄下無人機勸離打球民眾的畫面，只見廣播喊話民眾勿實際操作，勸他們回家看灌籃高手補充知識，而該影片曝光後也引起熱議。

謠傳陸廠將停工 香港衛生紙…全被掃光

隨著武漢肺炎疫情蔓延，香港在歷經搶口罩、洗手液、消毒液後，現在竟又掀起一波瘋狂的衛生紙搶購潮，各超市內的衛生紙全被一掃而空，原因是網路上謠傳大陸衛生紙廠即將停工。

長征五號B運載火箭 4月中下旬執行首飛

中國航天科技集團有限公司透露，長征五號火箭家族的又一成員—長征五號B運載火箭，2020年2月5日安全運抵海南文昌航天發射場，後續將與先期運抵的空間站核心艙初樣產品一同進行發射場合練，之後執行首次發射任務。

央視直播連線疫情 福建副鎮長拉下口罩隨地吐痰

福建晉江市英林鎮副鎮長顏國升在央視直播採訪武漢肺炎疫情時，一度在鏡頭前咳嗽，並拉下口罩在路邊吐痰，畫面直播傳出，引發公憤...

香港航空：裁員400人地勤每月至少放兩周無薪假

繼國泰航空放無薪假後，香港航空也宣佈將裁員400人，地勤每月最少放兩周無薪假。香港的航空業陷入愁雲慘澹。

「集體歇斯底里」搶購 學者：因港人不信政府

新型冠狀病毒肆虐之際，香港連續出現搶口罩、搶糧、搶衛生紙風潮，學者認為，因為市民對政府信任度低迷，觸發「集體歇斯底里」，加上此前特首林鄭月娥不斷講「全面封關」會令香港物資短缺，所以當政府宣布強制檢疫後，就觸發了群眾恐慌心理。

為前線加油 民眾宅出花樣

在防控疫情的關鍵時期，大陸民眾盡量不出門，許多「宅」在家中的大陸民眾積極找「閉關樂趣」，諸如創作文藝作品、室內花式健身、開展家庭才藝比拚等方式，以積極樂觀的態度「宅」出新花樣。

開通綠色通道 滿洲里站抗疫

滿洲里站5日晚發布消息，春節期間，滿洲里站進口運量持續增長，截至2月2日，進口煤炭1858車12.92萬噸，與去年相比增長243車、1.47萬噸，同比漲幅15%。

陸中央連17年聚焦三農 鎖定脫貧、補短

中共中央6日授權新華社正式發布了2020年的「中央一號文件」，這已是第17年連續發布以三農（農業、農村、農民）為主題的「中央一號」文件，突出了三農問題重中之重的地位。

人大會議擬推遲舉行

受到武漢肺炎疫情恐怕無法在3月抑制下來，大陸官方正考慮推遲原於3月5日舉行的全國人大年度會議。

武漢肺炎疫情肆虐 陸大媽穿聖誕玩偶裝防護

武漢肺炎疫情持續蔓延，大陸各地醫療用品缺乏，遼寧省一名大媽為此決定用充氣玩偶代替防護服，消息一出引發網民熱議，紛紛留言大...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。