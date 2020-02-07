央視直播連線疫情 福建副鎮長拉下口罩隨地吐痰

武漢肺炎疫情在中國持續延燒，目前中國全省有3.1萬多例確診病例，死亡人數高達636位，各省也開始實施進出管制，除了湖北江西遼寧三省封城外，其餘像南京和杭州也開始進行小區封閉式管理。而為了進行防疫宣傳工作，南京城管使用了無人機喊話勸離民眾，其中有影片紀錄下無人機勸離打球民眾的畫面，只見廣播喊話民眾勿實際操作，勸他們回家看灌籃高手補充知識，而該影片曝光後也引起熱議。

2020-02-07 13:55