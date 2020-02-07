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香港航空：裁員400人地勤每月至少放兩周無薪假
繼國泰航空放無薪假後，香港航空也宣佈將裁員400人，地勤每月最少放兩周無薪假。香港的航空業陷入愁雲慘澹。
星島日報報導，香港航空主席侯偉今日向員工發信，計劃裁員約400人，港航會通過自然流失及調動機師至其他航空公司。消息指被裁員工包括乘務員及空中服務員。
另外，在港的地勤人員會由本月17日至6月30日間，每月至少放假2星期，每星期工作3日；空中服務員及機師另有無薪假計劃。
侯偉指出，港航指過去12個月已實施節省成本措施並調整服務，包括括不會向商務艙及經濟艙的乘客派發被和枕頭，另在經濟艙收取餐盤時不會同時供應茶或咖啡，及暫停北美和亞洲服務。但武漢肺爆發全球大流行，世界各國政府對入境和檢疫提嚴格要求，進一步影響香港旅行需求，對港航業務構成了嚴重威脅，須採取有力措施來減輕有關挑戰。
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