影／回家看灌籃高手就好啦！南京無人機廣播勸離打球少年

武漢肺炎疫情在中國持續延燒，目前中國全省有3.1萬多例確診病例，死亡人數高達636位，各省也開始實施進出管制，除了湖北江西遼寧三省封城外，其餘像南京和杭州也開始進行小區封閉式管理。而為了進行防疫宣傳工作，南京城管使用了無人機喊話勸離民眾，其中有影片紀錄下無人機勸離打球民眾的畫面，只見廣播喊話民眾勿實際操作，勸他們回家看灌籃高手補充知識，而該影片曝光後也引起熱議。

南京市政府在4日晚間宣布實施「小區封閉式管理」，針對特定社區進行人員進出管制，規定一定要戴口罩和測量體溫，並勸導民眾不要參加集體活動，以免發生群聚感染。

根據「今日頭條」和「人民網」報導，南京市溧水區運用了1200個應急廣播宣導防疫，動用宣傳車、短影片、小喇叭等工具宣傳，甚至動用了1000多位勸導員在各村用無人機向村民喊話，而這些喊話的影片也被放上網路，引起網友熱議。

只見影片中有民眾穿著短袖、沒戴口罩聚集在籃球場打球，勸導員運用無人機見到後便廣播勸離，呼籲疫情期間請大家不要在外聚集，其中勸導員更風趣說到「你們現在不需要實際操作，相信你們的技術，回去可以看一看灌籃高手，補充一下理論知識」、「這時候詹姆斯都不出來打球啦，趕快回去休息」。

對此，溧水區城管局負責人則表示用無人機喊話視野好、聲音大、省時又省力，效率是人員巡邏的好幾倍，而事實上這種方式也確實達到效果，其他省也陸續使用該方式，並在網上起到宣傳。