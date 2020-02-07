「集體歇斯底里」搶購 學者：因港人不信政府

新型冠狀病毒肆虐之際，香港連續出現搶口罩、搶糧、搶衛生紙風潮，學者認為，因為市民對政府信任度低迷，觸發「集體歇斯底里」，加上此前特首林鄭月娥不斷講「全面封關」會令香港物資短缺，所以當政府宣布強制檢疫後，就觸發了群眾恐慌心理。

英國BBC中文網報導，過去一周，香港社交媒體都流傳著超市貨架被清空的圖片和視頻。一名70多歲的陳婆婆昨早在元朗區一間超市搶買了四包大米和三排廁紙。她說，口罩和消毒用品都買不到，難保其他東西也買不到，所以先存起來，以備不時之需。35歲的王先生則在超級市場買了多箱食品罐頭、幾包大米和食水，為一家人儲備食物。

香港理工大學政策研究中心主任鍾劍華表示，香港人口密集，這些消息傳出後，一旦有搶購行為出現，就會有傳播的效果。「因為你會見到人搶貨，或是多間店的貨架被清空，就會心慌，然後加入搶購」。

鍾劍華還說，林鄭拒「封關」，指如果切斷內地和香港人流，可能影響食品及日用品供應。這種把「封關」與「物資供應」掛鉤的說法，等同加劇物資短缺的流言。他認為，香港政府失去市民信任，令市民不相信政府的保證和官方消息，更容易相信假消息。

「如何建立市民的信任，是需要政府開誠布公，講真實的說話，如果政府經常今天說完後，明天又變，就會造成反效果，令政府所作的任何呼籲都變得不可信。」