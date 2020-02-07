快訊

獨/范瑋琪稱「高雄氣爆捐300萬」爆作假 陳建州:她記錯了

日方拒寶瓶星號靠港放下外國人 原船明11時抵基隆港

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「集體歇斯底里」搶購 學者：因港人不信政府

世界日報 / 香港新聞組╱香港7日電
香港人集體歇斯底里搶購衛生紙，學者認為市民對政府信任度低迷。 香港中國通訊社

新型冠狀病毒肆虐之際，香港連續出現搶口罩、搶糧、搶衛生紙風潮，學者認為，因為市民對政府信任度低迷，觸發「集體歇斯底里」，加上此前特首林鄭月娥不斷講「全面封關」會令香港物資短缺，所以當政府宣布強制檢疫後，就觸發了群眾恐慌心理。

英國BBC中文網報導，過去一周，香港社交媒體都流傳著超市貨架被清空的圖片和視頻。一名70多歲的陳婆婆昨早在元朗區一間超市搶買了四包大米和三排廁紙。她說，口罩和消毒用品都買不到，難保其他東西也買不到，所以先存起來，以備不時之需。35歲的王先生則在超級市場買了多箱食品罐頭、幾包大米和食水，為一家人儲備食物。

香港理工大學政策研究中心主任鍾劍華表示，香港人口密集，這些消息傳出後，一旦有搶購行為出現，就會有傳播的效果。「因為你會見到人搶貨，或是多間店的貨架被清空，就會心慌，然後加入搶購」。

鍾劍華還說，林鄭拒「封關」，指如果切斷內地和香港人流，可能影響食品及日用品供應。這種把「封關」與「物資供應」掛鉤的說法，等同加劇物資短缺的流言。他認為，香港政府失去市民信任，令市民不相信政府的保證和官方消息，更容易相信假消息。

「如何建立市民的信任，是需要政府開誠布公，講真實的說話，如果政府經常今天說完後，明天又變，就會造成反效果，令政府所作的任何呼籲都變得不可信。」

香港理工大學 口罩 衛生紙 武漢肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

媽媽藥局排完又去光南 她無奈點出「搶口罩」3理由

違規出口口罩 以郵包闖關最多

香港醫護罷工進入第5天 醫院服務大受影響

熟女被騙！想匯款30萬到香港給沒見過面的老公

相關新聞

傳李文亮妻懷二胎染病 陸媒闢謠她健康狀况正常

第一個發出疫情訊息的武漢醫師李文亮，確診武漢肺炎後搶救無效過世，他在抗疫第一線犧牲，港媒爆料，同為眼科醫師的李文亮妻子也...

影／回家看灌籃高手就好啦！南京無人機廣播勸離打球少年

武漢肺炎疫情在中國持續延燒，目前中國全省有3.1萬多例確診病例，死亡人數高達636位，各省也開始實施進出管制，除了湖北江西遼寧三省封城外，其餘像南京和杭州也開始進行小區封閉式管理。而為了進行防疫宣傳工作，南京城管使用了無人機喊話勸離民眾，其中有影片紀錄下無人機勸離打球民眾的畫面，只見廣播喊話民眾勿實際操作，勸他們回家看灌籃高手補充知識，而該影片曝光後也引起熱議。

謠傳陸廠將停工 香港衛生紙…全被掃光

隨著武漢肺炎疫情蔓延，香港在歷經搶口罩、洗手液、消毒液後，現在竟又掀起一波瘋狂的衛生紙搶購潮，各超市內的衛生紙全被一掃而空，原因是網路上謠傳大陸衛生紙廠即將停工。

長征五號B運載火箭 4月中下旬執行首飛

中國航天科技集團有限公司透露，長征五號火箭家族的又一成員—長征五號B運載火箭，2020年2月5日安全運抵海南文昌航天發射場，後續將與先期運抵的空間站核心艙初樣產品一同進行發射場合練，之後執行首次發射任務。

央視直播連線疫情 福建副鎮長拉下口罩隨地吐痰

福建晉江市英林鎮副鎮長顏國升在央視直播採訪武漢肺炎疫情時，一度在鏡頭前咳嗽，並拉下口罩在路邊吐痰，畫面直播傳出，引發公憤...

香港航空：裁員400人地勤每月至少放兩周無薪假

繼國泰航空放無薪假後，香港航空也宣佈將裁員400人，地勤每月最少放兩周無薪假。香港的航空業陷入愁雲慘澹。

「集體歇斯底里」搶購 學者：因港人不信政府

新型冠狀病毒肆虐之際，香港連續出現搶口罩、搶糧、搶衛生紙風潮，學者認為，因為市民對政府信任度低迷，觸發「集體歇斯底里」，加上此前特首林鄭月娥不斷講「全面封關」會令香港物資短缺，所以當政府宣布強制檢疫後，就觸發了群眾恐慌心理。

為前線加油 民眾宅出花樣

在防控疫情的關鍵時期，大陸民眾盡量不出門，許多「宅」在家中的大陸民眾積極找「閉關樂趣」，諸如創作文藝作品、室內花式健身、開展家庭才藝比拚等方式，以積極樂觀的態度「宅」出新花樣。

開通綠色通道 滿洲里站抗疫

滿洲里站5日晚發布消息，春節期間，滿洲里站進口運量持續增長，截至2月2日，進口煤炭1858車12.92萬噸，與去年相比增長243車、1.47萬噸，同比漲幅15%。

陸中央連17年聚焦三農 鎖定脫貧、補短

中共中央6日授權新華社正式發布了2020年的「中央一號文件」，這已是第17年連續發布以三農（農業、農村、農民）為主題的「中央一號」文件，突出了三農問題重中之重的地位。

人大會議擬推遲舉行

受到武漢肺炎疫情恐怕無法在3月抑制下來，大陸官方正考慮推遲原於3月5日舉行的全國人大年度會議。

武漢肺炎疫情肆虐 陸大媽穿聖誕玩偶裝防護

武漢肺炎疫情持續蔓延，大陸各地醫療用品缺乏，遼寧省一名大媽為此決定用充氣玩偶代替防護服，消息一出引發網民熱議，紛紛留言大...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。