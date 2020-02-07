傳李文亮妻懷二胎染病 陸媒闢謠她健康狀况正常

第一個發出疫情訊息的武漢醫師李文亮，確診武漢肺炎後搶救無效過世，他在抗疫第一線犧牲，港媒爆料，同為眼科醫師的李文亮妻子也重症感染，在ICU，並且懷孕，待產期8月，引發網民不捨，不過陸媒闢謠，李文亮妻子懷孕待產是真的，感染是假的。目前在老家，健康狀況正常。

經濟觀察報報導，李文亮妻子證在湖北老家，健康沒有問題，她在李文亮入院治療期間，帶著幼子經常透過微信跟李文亮視訊通話。