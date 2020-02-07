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最早發布疫情訊息的抗疫英雄醫師李文亮 凌晨確診去世

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
最早發布疫情訊息，卻被公安調查的武漢醫師李文亮，在確診病情惡化後，今天淩晨2點58分搶救無效去世。取自新京報

最早發布疫情訊息，卻被公安調查的武漢醫師李文亮，在確診病情惡化後，今天淩晨2點58分搶救無效去世，大陸網民悲慟，在網路朋友圈點燈送別這位用生命預警的英雄。

年僅35歲的武漢中心醫院眼科醫師李文亮，是最早透過網路向外界發出疫情資訊，他在去年12月30日在醫事同學群裡提到，「華南水果海鮮市場確診了7例SARS，最新消息是冠狀病毒感染確定了，正在進行病毒分型。」

隨即今年1月1日被武漢警方發佈通報，包括李文亮和其他7位醫師因「謠言」被警方訓誡，公安機關調查傳喚，認定違法並進行了處理。

當時警方稱「線民在不經核實的情況下，在網上發佈、轉發不實資訊，造成不良社會影響。」警方還認定「華南水果海鮮市場確診了7例SARS」的言論不屬實。說真話的李文亮因此收到警方的訓誡書。

不料，武漢肺炎疫情隨即大爆發，因為錯失消毒防治先機，疫情擴散全球，至今持續高燒。

李文亮1月12日因發燒、咳嗽在武漢中心醫院呼吸與重症醫學科監護室接受隔離治療。2月1日他在微博發布消息，「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了。」確診感染武漢肺炎。

入院後，李文亮在微博更新發文透露，「自己正在積極治療，但一直呼吸困難。」他的妻子也是眼科醫師，孩子才五歲，回到湖北娘家，帶著幼子每天都透過微信跟李文亮聊天、視訊，加油鼓勵。

不過，武漢中心醫院昨日晚間透過院方官方微博，發布李文亮病危訊息，截至淩晨2點58分李文亮搶救無效去世。

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