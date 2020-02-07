受到武漢肺炎疫情恐怕無法在3月抑制下來，大陸官方正考慮推遲原於3月5日舉行的全國人大年度會議。

路透報導，一名高級政府官員表示，全國人大會議可能推遲召開，但目前仍然是朝著如期召開會議的方向努力，但也是正在討論一系列選項。

今年全國人大會議重要的原因，是安排通過首部民法典，這將是大陸國家主席習近平推動司法改革的重要里程碑，此外還將宣布大陸全年經濟成長目標和國防預算規模。

如果真的推遲全國人大會議，這將是大陸自1995年確定於3月5日舉行全國人大會議的日程以來，首次推遲會議。

這也顯示在疫情衝擊下，每年3月在北京舉行的大陸全國「兩會」，恐會延後召開。

大陸全國兩會（人大、政協）每年3月初在北京召開為期至少10天的會議，其中，人大有約3,000名代表參加會議，以通過相關法案，大陸國務院總理李克強在人大做政府報告時也會公布當年的主要經濟目標。

不過也有分析人士認為，大陸延後全國兩會召開的機率很低，只有10%，因為該會議具有舉足輕重的政治象徵性。

目前大陸已有數十座城市封城，且相關單位也已決定延後一系列指標性的商務活動，包括原定3月底召開的中國發展論壇及4月中舉行的春交會等。