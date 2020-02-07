長征五號B運載火箭 4月中下旬執行首飛

中國航天科技集團有限公司透露，長征五號火箭家族的又一成員—長征五號B運載火箭，2020年2月5日安全運抵海南文昌航天發射場，後續將與先期運抵的空間站核心艙初樣產品一同進行發射場合練，之後執行首次發射任務。

新華社報導，中國航天科技集團一院長征五號火箭總指揮王珏表示，作為一個全新構型的火箭，長征五號B運載火箭是在長征五號基礎上，按系列化、模塊化、組合化思路研製的一款大型運載火箭，也是中國大陸首個一級半構型的大型運載火箭。

長征五號B運載火箭全長約53.7公尺，芯一級直徑5公尺，捆綁4個直徑3.35公尺助推器，整流罩長20.5公尺、直徑5.2公尺，採用無毒無汙染的液氧、液氫和煤油作為推進劑，起飛質量約849噸，近地軌道運載能力大於22噸，是目前中國大陸近地軌道運載能力最大的運載火箭。

長征五號火箭總設計師李東表示，針對長征五號B運載火箭新構型的特點和載人空間站工程高可靠等要求，研製團隊圍繞長度達20.5公尺的大型整流罩及其分離等一系列關鍵技術開展大量的技術攻關工作，火箭研製工作於2012年全面展開，按照運載火箭研製流程和載人航天工程要求，於2018年11月通過初樣轉試樣研製階段評審，進入試樣研製階段；2020年1月19日，長征五號B遙一運載火箭順利通過出廠評審。

在發射場期間，長征五號B運載火箭將首先與空間站核心艙初樣產品一同進行發射場合練，主要目的是檢驗空間站艙段發射任務的測試發射流程。根據計畫，在發射場合練完成後，長征五號B遙一運載火箭將搭載新一代載人飛船試驗船，於4月中下旬執行首飛任務。

2020年，長征五號系列運載火箭計畫安排3次發射，將分別由長征五號B運載火箭發射新一代載人飛船試驗船，由長征五號運載火箭發射火星探測器和嫦娥五號月球探測器。

目前，發射場合練任務階段各項工作已全面展開，進行周密部署，確保長征五號B運載火箭合練及首飛任務順利完成。