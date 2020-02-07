開通綠色通道 滿洲里站抗疫

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

滿洲里站5日晚發布消息，春節期間，滿洲里站進口運量持續增長，截至2月2日，進口煤炭1858車12.92萬噸，與去年相比增長243車、1.47萬噸，同比漲幅15%。

中新社報導，隨著「一帶一路」倡議的不斷深入，中歐班列成為密切聯繫中俄貿易的紐帶，滿洲裡作為中國大陸最大的陸路口岸，滿洲里站全力架設中歐班列快速通關通道，提升服務中歐班列的能力。

為提升換裝效率，全站不斷優化運輸組織措施，加強與俄方車站溝通配合，及時掌握當天進口物資的品類、數量、到站信息。同時，統籌調車組人員，對各換裝場區車輛進行快速取送，壓縮取送車輛時間，實現進口貨物列車「到、解、換、編、發」作業過程暢通高效。

疫情當前，為減少各部門協同作業的時間，車站積極與海關、邊檢、代理公司溝通聯繫，利用數字口岸系統及時傳遞貨物信息，縮短查驗時間，減少人員接觸。為重要物資運輸開闢了綠色通道，確保口岸運輸通暢有序。

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