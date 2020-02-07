為前線加油 民眾宅出花樣

在防控疫情的關鍵時期，大陸民眾盡量不出門，許多「宅」在家中的大陸民眾積極找「閉關樂趣」，諸如創作文藝作品、室內花式健身、開展家庭才藝比拚等方式，以積極樂觀的態度「宅」出新花樣。

中新社報導，鼠年新春，多個與抗「疫」相關的遊戲成為人們打發閑暇時間的新選擇。在嘗試幾款遊戲後，就讀於成都市新都一中的初中生蘭雅婷決定利用這段在家的特殊時間學編程。

雖然延遲開學，但家住成都的重慶交通大學學生任洪慶在這個寒假也沒有閒著。就讀編導專業的他正創作講述人類與病毒抗爭的全英文科幻劇本。

四川內江舞蹈老師張馬林將自己向武漢白衣天使致敬的影片上傳到網路社交平台，這段她身穿黑色練功服在客廳翩翩起舞的視頻很快就獲得上百個讚。「最開始知道疫情發生，心中還是有點害怕，但洪水、地震、非典這些困難都沒難倒我們。」張馬林說，舞蹈可以舒緩焦慮，也可以表達情感，從春節開始自己每天都會錄製影片。

隨著各地學校延遲開學，不少「宅」在家中的幼教工作者為同樣「宅」在家中的幼兒、家長製作了多個與抗疫相關的室內親子活動教材、繪本。「在這種特殊時期，應該讓孩子們知道在病毒面前如何保護自己，這樣才能在病毒大戰中有所收穫。」成都金蘋果幼兒園老師劉珍鳳說，她已與班裡學生的家長分享了超過100個親子活動，讓這個別樣寒假增添趣味。

想出門旅遊，就淋浴作瀑布，魚缸作海底世界，衣橱作購物中心；想玩冰壺，就在家中大理石台面畫圓壘、起滑線，玩具汽車做冰壺……更多線上活動如「家庭厨藝比拚」、「宅家文藝大賽」等在多地火熱舉行中。

每天為「宅」在家中民眾提供2小時遠程心理諮詢服務的成都中醫藥大學副教授許凱莉說，民眾的樂觀源於對擊敗疫情的信心，花樣百出的「宅」是大家心理調節的重要手段。「情緒是可以相互傳染的，樂觀的正能量不僅能相互影響，還能傳遞給一線的醫護人員，對於他們的心理調節也大有幫助。」