重慶、湖北黃石緊急採購口罩 竟遭雲南半路劫走

大陸武漢肺炎疫情止不住，連地方政府都加入瘋搶口罩的行列。據大陸媒體報導，重慶市政府與疫情十分嚴峻的湖北省黃石市緊急採購的口罩，在運經雲南途中，竟然遭到大理以「應急徵用」之名半路攔截。據稱，遭大理扣押的口罩數量達10萬個。

中共中央總書記習近平2月3日在主持召開中央政治局常委會會議時才強調，「疫情防控要堅持全國一盤棋」。但面對防疫物資緊缺，雲南竟幹出攔截鄰近省市口罩的荒唐事。

根據環球網、觀察者網與法制日報等多家媒體報導，雲南大理2月2日發出「應急處置徵用通知書」，扣押一批發往重慶市的口罩，但這批物資卻是重慶市政府指定企業採購用於重慶疫情防控的緊急物資。

重慶為此發函大理市衛生健康局，「懇請」放行，得到的回覆卻是，口罩已分發使用，無法追回。消息傳出後大陸輿論譁然。

北京晚報痛批，「當前疫情洶洶，口罩是性命攸關的防控救命物資，不顧他人的截留行為，不僅『吃相難看』，更涉嫌違法。大理市衛健局開了一個惡劣先例，如果此風不刹，各地紛紛效仿，必將影響『依法科學有序防控』的抗疫大局。」

據新京報報導，中國政法大學法治政府研究院副院長趙鵬表示，依據「突發事件應對法」、「傳染病防治法」，出於控制疫情需要，政府確有徵用物資的權力。

但「傳染病防治法」規定，縣級以上地方政府，只能徵用本行政區域內的物資。如涉及全國範圍或跨省市、自治區、直轄市的徵用，應該由國務院進行。

趙鵬表示，處於運輸過程中的快遞應屬跨行政區域物品，因此徵用權屬國務院。他認為，這種物資流動到當地後，因當地需求被「扣住」的做法，會影響全國範圍內的物資配送流轉關係，「實際上是一種為了本行政區域需要而不顧其他行政區域的做法」。

雲南攔截重慶口罩的消息傳出後，黃石市疫情防控指揮部也表示，其委託採購的2萬個醫用口罩也遭大理扣押。環球網稱，大理目前暫扣的口罩共有10萬個。

然而，截至6日12時，雲南省確診武漢肺炎病例為133例，其中大理僅10例。但截至5日24時，黃石累計確診病例已達566例，重慶也有389例，疫情都遠比雲南及大理嚴峻。

面對輿論壓力，雲南6日下午公開對對大理州大理市政府及大理市衛生健康局此一行為予以通報批評，並責令立即返還被徵用的物資。

通報還要求雲南全省各地各部門以此為戒，「講政治、顧大局」，決不允許類似事件再次發生，若有發生，將嚴肅追責問責。