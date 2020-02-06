香港教育部門宣布 中小學、幼稚園暫定3月2日復課
香港教育部門今天宣布本地中小學和幼稚園暫定於3月2日復課，但最終還要視乎武漢新型冠狀病毒肺炎發展而決定。
教育局局長楊潤雄在記者會上宣布了有關決定，並強調局方以師生安全為最重要考慮，不會草率復課；當具備足夠條件時，局方才會依據這次決定復課。
楊潤雄並呼籲學生在這段時間盡量留在家中，避免到人多擠迫的地方，更要避免離港外遊。
他同時呼籲學校在復課前準備清潔和防疫物品，政府部門會盡可能提供協助。
本地中小學和幼稚園原先在春節假後就要上課，但港府早前鑑於新型肺炎持續擴散，先後兩次宣布中小學和幼稚園延遲上課，最後一次宣布延遲至3月2日復課。
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