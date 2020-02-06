國際重要濕地 陸新指定7處

大陸國家林業和草原局表示，近日，中國新提名指定了天津北大港、內蒙古畢拉河、黑龍江哈東沿江、江西鄱陽湖南磯、河南民權黃河故道、西藏扎日南木錯及甘肅黃河首曲等7處國際重要濕地。

新華社報導，國家林草局有關負責人說，近年來，中國通過不斷完善法規制度建設、強化濕地保護修復、加大生態效益補償財政投入等措施，全國濕地得到有效保護。截至2019年底，中國共有濕地面積5360.26萬公頃，濕地保護率達到52.19%。目前中國濕地保護體系初步建立，共有國際重要濕地57處、濕地自然保護區602處、國家濕地公園899個、省級重要濕地781處，以及數量眾多的濕地保護小區。

此外，中國堅持國內濕地保護與《關於特別是作為水禽棲息地的國際重要濕地公約》履約相結合，通過履約和國際合作，引進國際濕地保護先進理念和技術模式，向國際社會介紹中國濕地保護的做法和經驗，開展濕地援外培訓等工作，為擴大全球濕地保護網絡做出了積極貢獻。

這位負責人還說，當前中國濕地總量仍不足、整體質量不高、保護管理有待加強，特別是國家層面的濕地保護立法尚未出台。

下一步，國家林草局將強化濕地保護工作，推進《濕地保護修復制度方案》落地，強化濕地分級管理，切實加大濕地保護投入，完善中央財政濕地補助政策，實施濕地保護與修復工程，推進鄉村小微濕地保護和建設，強化濕地公園、濕地保護小區等建設，全力推進濕地保護立法，不斷提升中國濕地保護管理水平。