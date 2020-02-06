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迎冬奧 陸全面推展冰雪運動

2020-02-06 01:27聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2月4日，立春。北京迎來2022年冬奧會倒計時兩周年。由於受新冠肺炎疫情的影響，官方未舉辦相關慶祝活動。目前中國已經提前完成2022冬奧會比賽場館、配套交通設備等重點項目工程。

中通社報導，中國政府向國際奧組委表示，在全國民眾的大力支持下，要將2022年冬奧會辦成一屆精彩、非凡的奧運盛會。如今，1649天過去了，北京冬奧會也越來越清晰地來到了人們身邊。

為了響應「中國3億人上冰雪」的口號，中國各地都積極開展了適合於大眾進行的冰雪運動，各種冰雪節、冰雪季層出不窮。上至7、80歲的老人，下至4、5歲的幼童，幾乎人人都能找到適合自己的冰雪項目。在有雪的日子，越來越多的人，穿起滑雪服、扛上滑雪板，來到白色世界中體驗「飛一般」的感覺。

從中國北部最寒冷的黑龍江到南國廣西，冰雪運動已經跨越了地域的限制，真正實現了向全國普及的目標。

據《中國滑雪產業白皮書（2018年度報告）》顯示，重慶、浙江、武漢和廣西等南方省份滑雪場數量超過100家，僅2018年新建滑雪場數量就達到15家。不少南方大城市，建立了冰雪運動進校園體系，冰雪運動推廣體系日益成熟。

根據體育運動發展規律，若熱愛冰雪的人口基數擴大，對於國家層面上競技水平的提高也有著積極幫助。

與夏季奧運會相比，中國的冬奧之旅遜色不少—1980年首次參賽，1992年實現冬奧獎牌「零的突破」，直至2002年才取得冬奧會首金。近4年多以來，中國冰雪項目在國際賽場上不斷取得新突破，除了花樣滑冰、短道速滑、速度滑冰等優勢項目保持領先外，雪上項目也獲得長足進步。

北京奧運疫情

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