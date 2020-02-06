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美兩航空公司 宣布停飛香港

2020-02-06 01:27聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

聯合航空（United Airlines）和美國航空（American Airlines）在中國爆發俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情後，昨天雙雙將香港加入停飛行列。

路透報導，聯合航空以乘客人數驟減為由，表示將自8日起停飛香港，直到2月20日止。聯合航空最後一架從美國飛往香港的飛機，是5日自舊金山起飛的877號和869號班機；最後一班自香港飛返舊金山的班機是7日的862號班機。

美國航空則已經停飛香港，直到2月20日為止。

報導稱，兩家航空公司的宣布，代表本週過後將沒有美國籍航空公司班機往返香港。

美國政府對造訪過中國的班機和民眾設限，本月2日起生效，但香港不在此限。美國航空上個月31日宣布停飛往返中國的班機直至3月27日。

聯合航空也已宣布停飛中國，預定3月28日復飛。

法新社報導，數十家主要航空公司都已宣布停飛中國，盼減緩病毒傳播速度。全球已有20多國出現少量的確診病例。

【記者戴瑞芬／綜合報導】繼昨日公佈將削減九成往返中國各地航班後，香港國泰航空昨天宣佈，3月1日起至6月30日期間實施特別工作安排，全體員工將輪放3周無薪假。

國泰行政總裁鄧健榮5日向員工發表錄影講話，呼籲員工同心合力度過艱難時刻。

輪放無薪假，鄧健榮明言雖然可以「選擇」，但希望「所有員工」參與，包括前線員工以至高級管理層。

國泰航空上一次無薪假是在2009年應對全球金融危機時，鄧健榮形容，這次因應武和肺炎疫情日益擴大，比之前情勢會更嚴重。

國泰航空發出內部通知，呼籲員工輪放無薪假期，與公司共度時艱。

香港舊金山武漢肺炎

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