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南寧通往越南列車停駛

2020-02-06 01:27聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國鐵路南寧局集團有限公司4日晚表示，由廣西南寧向越南開行的國際聯運特快旅客列車南寧—河內（嘉林）T8701次、嘉林—南寧T8702次，分別於2月4日、2月5日起停運，恢復開行時間待定。

中新社報導，2009年1月1日，中國南寧至越南河內（嘉林）的中越國際列車開行。11年來，中越國際列車運送的國際旅客達40多萬人次。中越國際列車已成為兩國民眾省親訪友、商務旅遊的便捷交通工具。

中國鐵路南寧局集團有限公司表示，受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，2月1日廣西壯族自治區發佈延遲復工開學通知，近日區內客流維持低位運行。2月4日南寧局集團公司發送旅客5.1萬人次，比去年同期（農曆）減少37.5萬，降幅88.1%。

連日來，鐵路部門根據疫情防控和客流變化需要，通過安排部分旅客列車停運以及調整運行區段、動車組重聯改單組等方式及時調整列車開行方案。截至2月4日，南寧局集團公司累計安排160.5對列旅客列車停運。

香港特區政府公佈的疫情防控措施，自2020年1月30日零時起，香港西九龍站及紅磡車站口岸關閉，往來中國內地與香港間的列車（包括香港西九龍站至內地間的高鐵列車，香港紅磡站至內地間的普速列車）同時暫停跨境運營。其中，以下6列途經廣西至香港的跨境列車：G417、G418、G319、G320、G408/9、G410/07次有停運或終到站調整。

列車香港

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