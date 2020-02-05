親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

口罩實名制上路：移工能以健保卡買口罩嗎？

「拖到最後一刻才給返台名單」 陸委會指中方三缺失

黑心業者發災難財 近200萬片假口罩流入湖南

2020-02-05 17:22中央社 台北5日電

武漢肺炎擴散中國各地，疫情嚴峻之際，出現黑心商人趁機發災難財，生產銷售品質極差的假口罩，湖南省長沙市日前就破獲總數約197萬片的假口罩案。

陸媒澎湃新聞報導，湖南長沙警方昨天透露了3起相關案件，共計查處197萬片假口罩，已幾乎全部流入市場。

報導說，假口罩案層層分銷，背後是一條假口罩產業鏈，不肖商人以每片人民幣0.04元的價格入貨，最後以每片3元賣出，還有專業醫械機構參與作案。

警方說，這批假口罩品質極差，未經正規嚴格消毒等程序，不符合醫療器械產品的製作規範，不能發揮阻止病毒傳播的作用。

警方還表示，單次使用的醫用口罩屬於第二類醫療器械產品，涉案的保健品店具有二類醫療器械銷售資格，「店主具備專業能力和素質去辨別假冒偽劣醫用口罩，但他還是進了假口罩，所以我們要對他刑拘」。

武漢肺炎肆虐下，中國各地口罩大缺貨，中新網報導，多個城市都啟動了口罩限量購買、預約購買、甚至搖號抽獎購買，為避免人員聚集，部分城市還安排快遞以及社區配送口罩上門。

官員3日在國新辦記者會表示，中國國內口罩企業產能恢復率目前約60%，一天口罩產量逾1000萬片，「預計2月底口罩短缺狀態或緩解」。

口罩武漢肺炎疫情

延伸閱讀

口罩實名制配售明上路 藥師備戰貼心製作懶人包...

防疫專家：洗手重要性大過於口罩 別搶口罩

口罩量足不用慌　指揮中心籲醫護公用別私用

比酒精殺菌好用？ 康那香老董推薦抗菌濕紙巾

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

開學又延 上海市各級各類學校2月底前不開學

2020-02-05 14:59

堅守一線…28歲醫連拚10天 過勞猝死

2020-02-05 16:30

江蘇紡織廠不顧禁令提前復工 老闆被拘

2020-02-05 16:27

挺武漢孩童 高雄新希望樂團一日一曲

2020-02-05 01:40

中國「南菜園」送暖 廣西馳援武漢蔬菜

2020-02-05 01:39

追蹤即時疫情 App一指搞定

2020-02-05 01:39

廣州高鐵、機場 返程客減逾半

2020-02-05 01:39

女子咳嗽騙「剛從武漢回來」劫色歹徒嚇到逃離

2020-02-04 16:27

防疫物資太熱門 她遭匪徒「搶口罩不搶錢包 」

2020-02-04 16:00

地球之腎 青海加強保護溼地

2020-02-04 02:21

5萬清華師生 線上一起上課

2020-02-04 02:21

保障口罩供應 上海採預約登記

2020-02-04 00:34

武漢台協會長蕭永瑞：第二批台胞返台仍是東航執飛

2020-02-04 00:01

新郎醫生10分鐘完婚秒回崗位 沒邀親友參加原因被推爆

2020-02-03 14:25

菲律賓緊急封關 逾百菲傭飛港前被迫滯留機場

2020-02-03 14:00

當局早早訂購2000萬片 澳門無口罩之亂

2020-02-03 13:58

爸媽為疫情奮戰獨留兒過年 10歲弟超懂事讓人心疼

2020-02-03 12:00

叫武漢人「去死」 恐慌助長霸凌 另種末日正籠罩武漢

2020-02-03 10:00

成都凌晨5.1地震 深度21公里震感強烈

2020-02-03 09:37

廣東AI教學 抗疫停課不停學

2020-02-03 01:55

北京迎鼠年初雪 網友祈願：疫情快快過去吧

2020-02-03 01:54

在閩台胞宅家：惦記武漢朋友

2020-02-03 01:54

江蘇燈藝師 隔海視訊裝彩燈

2020-02-03 01:54

兩岸微流行／旅遊業 暫時停止呼吸

2020-02-03 00:13
看更多

熱門文章

賴清德訪美 國台辦：挾洋自重將自食惡果

2020-02-04 18:44

鄭州防肺炎宣布「閉環管理」 iPhone出貨受關注

2020-02-04 18:34

杭州半封城 台商警戒

2020-02-05 01:07

杭州、鄭州、臨沂管制進出 台商投資三城達43億美元

2020-02-05 01:10

李克強：防疫企業儘快復工

2020-02-04 23:47

柬埔寨總理洪森要訪武漢 中方婉拒今改赴北京

2020-02-05 12:13

抗疫反中 港醫護今估超7000人罷工　

2020-02-05 10:52

2.4億件防疫物資 火速登陸

2020-02-05 02:08

農業農村部：不得攔截飼料、畜產品運輸車輛

2020-02-04 21:51

蘇州「惠企十條」 度疫情難關

2020-02-05 01:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top