吃飯像考試！減少人與人接觸傳播病毒 「不見面運動」正流行

新型冠狀病毒疫情持續在中國蔓延，引發民眾恐慌，各地紛紛因此推行「距離就是美」的「不見面、不接觸」運動。例如商務部和上海市針對進口及外國人來華工作都實施了「不見面」服務；北京一些單位食堂則要求員工吃飯時「單人單桌，間隔3米，不許說話，吃完就走」，旁邊還有人監督。

北京青年報報導，商務部3日印發「關於疫情防控期間進一步便利技術進出口有關工作的通知」，要求各地商務主管部門積極推進技術進出口合同登記無紙化流程，最大限度推行「不見面」服務防疫。上海市也對在上海工作的外籍人士辦理工作許可，推行「不見面」審批，減少人與人接觸傳播病毒的機率。

另在北京，觀察者網報導，近日各地相繼開啟返工潮，上班族要在密閉或狹窄的辦公環境及食堂內相遇，為避免「聚集性疫情」，各單位的食堂調整了以往集中供餐的模式。

據北京晚報報導，有一些單位食堂已對供餐模式進行微調，例如減少花式品種，取消現做現賣檔口，要求一律打包外帶，鼓勵自帶餐食，只提供盒飯，由各單位明確專人負責盒飯統計、預定、領取和發放，不接受職工家屬訂餐用餐等。目的就在減少人員聚集，避免交叉感染風險。

例如北京一間單位食堂就在偌大的房間裡，採取「單人單桌，間隔3米，不許說話，吃完就走」的方式用餐，旁邊還有人監督，網友形容「吃出了考試的感覺，竟然莫名緊張了起來…」。這種吃飯方式得到網友們的認可與讚賞，有網友直言，要是平時也能這樣就好了。

另人民日報報導，考慮目前旅客日發送量不足200萬人次，春運返程運輸中，12306將考慮推出「隔號售票」，實現旅客分隔而座，降低疫情傳播風險。不過，鐵路部門稍後表示，目前暫不實施隔號售票，但「返程過程，鐵路部門會把控車站候車室內旅客不會太集中，列車上，也盡可能不讓旅客太集中」。