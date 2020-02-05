江蘇紡織廠不顧禁令提前復工 老闆被拘

為防控新型冠狀病毒肺炎疫情，各地方政府出台不少令人意想不到的政策。江蘇南通有工廠東主不甩2月10日才能復工禁令，提早開工被行政拘留五天；雲南大理市衛生健康局強制徵用民間598箱口罩，專家批此舉是違法行為。

據21世紀經濟報導，江蘇省南通市通州區東社鎮政府工作人員1日下午在對通州區東社鎮五馬路村的一家紡織廠進行檢查時，發現該廠內有何某、楊某、紀某三名員工提前復工正在車間趕製貨物，後鎮政府工作人員將該線索移交東社派出所。

派出所民警調查了解，該三名員工是在負責該廠車間生產的負責人喻某的要求下提前復工的。喻某明知有延遲企業復工的相關通知，但因年前有一批貨物沒有做完，所以叫了部分工人復工希望可以早點趕製完工，涉嫌違反了《江蘇省人民政府辦公廳關於延遲企業復工的通知》，被處以行政拘留五日。這也是全國首例因為提前復工，被行政拘留的案例。

此外，據自由亞洲電台報導，在口罩等物資緊缺的情況下，官方近期啟動「應急徵用」程序，將民眾的物資收歸國有。雲南省大理市近日向當地順豐速運公司大理分公司承運的598箱無中文標識口罩實施應急扣留徵用。

對於當局以「應急徵用」扣留口罩。貴州大學前經濟學教授楊紹政說，執法人員截留快遞公司客戶的口罩，其行為非法：「在緊急狀態下，他應該由立法機構授權行政機構頒布緊急的法案或法規，行政執法首先要依據法律，現在中國大陸這些執法者，他們自己出個文件，自己就來執法，自己就來侵犯國民的私有財產。」

楊紹政認為，當局此舉是嚴重的非法行為，說明中國距離法治文明尚有一段距離。