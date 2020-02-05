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中國城市管控口罩各出招 廈門每日搖號抽獎

2020-02-05 11:04中央社 台北5日電

武漢肺炎疫情持續，口罩在中國也成為搶手之物，嚴重缺貨。各地政府應變各出奇招，除了預約制、限購、實名登記購買等，福建廈門市甚至採「搖號」制，每天抽出幸運者，可以買6片口罩。

中新網報導，由於口罩大缺貨，多個城市都啟動了口罩限量購買、預約購買，甚至搖號抽獎購買，為避免人員聚集，部分城市還安排快遞以及社區配送口罩上門。

福建省廈門市曾試辦憑身份證限量購買口罩，但因排隊人數太多，引起交叉感染新型冠狀病毒憂慮，日前，廈門市決定採取政務服務平台「i廈門」APP實名預約方式，中籤者可購買6片口罩，價格由商店自訂。

廈門成為全國首個線上搖號購買口罩的城市。由於預約人數過多，「i廈門」APP還一度崩潰。

同樣避免群聚排隊，浙江紹興推出送口罩到家的政策。憑紹興市市民卡實名預約購買口罩，以1人1天1片原則，網上預約成功後，將在24小時內發貨。由浙江震元以快遞、物流和員工志願送貨等多種方式將預約成功的口罩送到市民手上。山東煙台也由現場排隊改為預約配送，讓基層社區分散投放。

上海則從2月2日開始，每10天開啟一輪預約，民眾在各指定地點進行現場登記預約，接到通知後到指定藥店購買。而根據相關規定，每一輪預約，每戶可購買5片口罩，每一戶僅限預約購買一次。

安徽合肥的口罩限定1片1元（約新台幣4.3元），但每人每3日只能購買1次，當局說，每日會提供上百萬片口罩，但還是引起民眾排隊搶購。

報導說，除上述城市外，江蘇南京、鹽城，廣東廣州，浙江杭州等城市都已推出了預約購買口罩的措施，這一名單還在陸續增加中。

2月3日，中國官方在國新辦新聞發布會上表示，目前國內口罩企業產能恢復率在60%左右，一天口罩產量能超過1000萬片，「預計2月底口罩短缺狀態或緩解」。

口罩廈門福建

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