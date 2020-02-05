廣州高鐵、機場 返程客減逾半

春節後進入返程期，但受疫情影響，連日來廣州高鐵、機場返程客流分別大減70%、超50%。廣鐵透露，火車站進出站口都設有體溫檢測，乘車也必須戴口罩。白雲機場方面也透露，現在進機場、登機都要進行體溫檢測，部分航班還安排了機上體溫檢測。

據香港文匯網，廣鐵表示，目前廣鐵管內各火車站、列車全面加強旅客體溫檢測，對發現有發熱、咳嗽等症狀的疑似患者及密切接觸者，立即聯繫屬地疾控部門移交和處置。同時，對車站候車室和動車組、客運車輛等重點處所進行預防性消毒和終末消毒。廣鐵管內各火車站、列車工作人員在上、下班時，一律進行體溫測量，並督促做好個人衛生清潔工作，及時消除疫情隱患。

據廣鐵數據，2月1日，廣州南站到發旅客16.3萬人，同比減少45萬人，降低73.4%，相比節前日高峰80萬的客流量，現在還不到四分之一。而廣鐵在1月25日至2月2日共發送旅客431.4萬人，同比減少69.7%。有抵達廣州南站的旅客透露：「候車時整個候車大廳的旅客寥寥可數，上了車，我那節車廂都自己『包廂』了。」

廣州白雲機場的情況也一樣，兩大航站樓裡客流大減，托運、安檢等不需要排隊。數據顯示，白雲機場2月1日進港旅客量約5.9萬，但對比2019年，大降超50%。

白雲機場透露，目前該機場在兩座航站樓、綜合交通中心、地鐵站出口等處共設有固定溫度檢測點67個。其中，在兩個航站樓設置固定測溫點37個，對進入航站樓的人員和到達航班的旅客全部檢測體溫。在停車場、中轉區等區域採人工移動體溫監測。

未來幾天仍是返程高峰，鐵路、機場均提醒，旅客一定要配戴口罩。