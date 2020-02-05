挺武漢孩童 高雄新希望樂團一日一曲

高雄新希望樂團團長陳永展為武漢孩童錄製音樂。 圖／高雄新希望樂團提供 分享 facebook 新型冠狀病毒（武漢肺炎）正威脅著許多人的生命安全，產業、交通、旅遊、教育，無不受到嚴重的影響，為了替武漢的小朋友加油打氣，台灣黃埔軍校同學後代聯誼會，特別邀請去年曾經到上海迪士尼演出的高雄新希望樂團，發起老師們「一日一曲，關心武漢」的網路音樂會，希望透過小提琴的輕鬆樂聲，陪伴小朋友度過防疫期，順便在家上一堂音樂課。

新希望樂團團長陳永展表示，高雄之前有幾例武漢肺炎的確診案例，日前韓國瑜市長也宣布開設一級防疫，高雄市民都很關注相關疫情，因看到武漢及湖北疫情尤其嚴重，所以率先邀請團裡的老師們，每天為武漢與各地的孩子們演奏一首樂曲。

他說，去年年底，他自己曾因為心梗，鬼門關前走了一趟，還好急救得宜，康復無恙，因此對於生命無價這句話，感觸特別的深。

陳永展說，第一首由自己演出的曲子，是兩岸兒童耳熟能詳的「小小世界」，這首歌，也是樂團去年到上海迪士尼樂團演奏的曲目之一，就像歌詞說的，在這個地球村的年代，我們應該一起用友誼微笑，分享彼此的歡笑、眼淚、希望與恐懼，大家一起加油。

接下來的一個月裡，小白花、茉莉花、真善美DO、RE、MI之歌、小叮噹、阿拉丁、冰雪奇緣、小幸運、四季紅，這些平日小朋友琅琅上口的音樂，將透過台灣音樂老師們的琴聲一一登場。

這些曲目也會在大陸的今日頭條、抖音、新浪微博等通路平台播出，希望為各地的孩子們，帶來健康和新希望。