親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

中國「南菜園」送暖 廣西馳援武漢蔬菜

2020-02-05 01:39聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

春節期間，地處中國南疆的廣西南寧市武鳴區陸斡鎮種植大戶謝文江，得知湖北武漢市場急需蔬菜後，捐贈了剛採摘下來的10萬斤毛節瓜。

新華社報導，這些毛節瓜已經通過當地政府組織的首趟支援武漢冷鏈專列和志願者駕駛的貨車運抵武漢。

廣西是全國「南菜北運」的重要基地，秋冬菜產量位列全國首位，素有中國「南菜園」美譽。據廣西壯族自治區農業農村廳介紹，2019年底廣西秋冬菜種植面積1435.6萬畝、產量2201萬噸，所產蔬菜供應全國各地市場。

在南寧市西鄉塘區、武鳴區蔬菜生產基地看到，連片的蔬菜地覆蓋著保溫地膜，地裡的芥菜、包菜、西紅柿、萵筍、韭菜等蔬菜長勢良好。

為保障武漢蔬菜市場供應，廣西迅速行動起來。1月29日晚，自治區商務廳得知武漢急需一批新鮮蔬菜，立即發出動員，生產、物流、銷售各環節企業積極配合。不到一天時間，首列滿載200多噸新鮮優質蔬菜和禽蛋的冷鏈專列從南寧出發，直奔武漢。2月1日中午專列抵達武漢。

南寧市壇洛鎮慶林村村民盧躍英等60多名村民1月30日凌晨二點在壇洛鎮金起樺蔬菜基地裡，冒著不足10攝氏度的冷風，連夜採摘了10萬斤包菜。

「村民們知道這些菜要送到武漢市場，個個幹勁十足，8個小時左右就完成了採摘和裝車。」金起樺蔬菜基地管理員黃慶說。

自治區農業農村廳有關負責人表示，為支援湖北抗擊疫情，他們及時收集秋冬菜、水果等菜籃子重要農產品的產量、庫存量、可集結供應量及冷鏈物流等情況，保障農產品可以第一時間馳援湖北。

在全國「南菜北運」基地縣之一的廣西田陽，菜農黃忠盤一家四口人全部出動，一個上午就把2000斤西紅柿從地裡收了上來，送到農副產品批發市場裝車運往武漢。

自治區疫情

延伸閱讀

武漢肺炎疫情嚴峻！李克強宣布：再增2000名...

武漢肺炎疫情警協助電子監控 警署長慰勉派出所...

武漢肺炎治癒後會不會再感染 中國醫界說法矛盾

武漢連夜蓋完3所方艙醫院 院內畫面曝光網驚呼...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

挺武漢孩童 高雄新希望樂團一日一曲

2020-02-05 01:40

追蹤即時疫情 App一指搞定

2020-02-05 01:39

廣州高鐵、機場 返程客減逾半

2020-02-05 01:39

女子咳嗽騙「剛從武漢回來」劫色歹徒嚇到逃離

2020-02-04 16:27

防疫物資太熱門 她遭匪徒「搶口罩不搶錢包 」

2020-02-04 16:00

地球之腎 青海加強保護溼地

2020-02-04 02:21

5萬清華師生 線上一起上課

2020-02-04 02:21

保障口罩供應 上海採預約登記

2020-02-04 00:34

武漢台協會長蕭永瑞：第二批台胞返台仍是東航執飛

2020-02-04 00:01

新郎醫生10分鐘完婚秒回崗位 沒邀親友參加原因被推爆

2020-02-03 14:25

菲律賓緊急封關 逾百菲傭飛港前被迫滯留機場

2020-02-03 14:00

當局早早訂購2000萬片 澳門無口罩之亂

2020-02-03 13:58

爸媽為疫情奮戰獨留兒過年 10歲弟超懂事讓人心疼

2020-02-03 12:00

叫武漢人「去死」 恐慌助長霸凌 另種末日正籠罩武漢

2020-02-03 10:00

成都凌晨5.1地震 深度21公里震感強烈

2020-02-03 09:37

廣東AI教學 抗疫停課不停學

2020-02-03 01:55

北京迎鼠年初雪 網友祈願：疫情快快過去吧

2020-02-03 01:54

在閩台胞宅家：惦記武漢朋友

2020-02-03 01:54

江蘇燈藝師 隔海視訊裝彩燈

2020-02-03 01:54

兩岸微流行／旅遊業 暫時停止呼吸

2020-02-03 00:13

山西男踢一腳 688米護欄應聲倒 網諷「豆腐渣工程」

2020-02-02 13:45

湖北武漢肺炎未消 湖南又爆禽流感 急撲殺上萬家禽

2020-02-02 11:32

成都街頭放數百口罩免費自取 好心人：有多就分大家

2020-02-02 11:08

武漢肺炎還沒完 緊鄰湖北的湖南再爆H5N1禽流感

2020-02-02 08:18
看更多

熱門文章

繼武漢市長名表疑雲 衛健委女官員「表」現惹議

2020-02-04 16:43

女子咳嗽騙「剛從武漢回來」劫色歹徒嚇到逃離

2020-02-04 16:27

賴清德訪美 國台辦：挾洋自重將自食惡果

2020-02-04 18:44

美正向陸提供抗疫巨大幫助 陸：盼早日到位

2020-02-04 10:57

鄭州防肺炎宣布「閉環管理」 iPhone出貨受關注

2020-02-04 18:34

62國、46家外航限陸出入境 陸：確保國際航班不斷航

2020-02-04 12:24

受武漢肺炎影響 澳門博彩業停業半個月

2020-02-04 13:55

防疫物資太熱門 她遭匪徒「搶口罩不搶錢包 」

2020-02-04 16:00

台防疫被排擠 國台辦回應不存在障礙

2020-02-04 12:50

武漢肺炎疫情肆虐 富士康稱仍計畫2月10日恢復生產

2020-02-04 12:58

暴跌後反彈 國家隊進場滬深股市齊揚

2020-02-04 16:22

農業農村部：不得攔截飼料、畜產品運輸車輛

2020-02-04 21:51

武漢肺炎疫情嚴峻 鴻海工業富聯兼顧生產防疫

2020-02-04 10:14

人民幣中間價跌創六個月高點 在岸一度收復7關口

2020-02-04 11:20

陸股開低2%後反彈 人民幣跌幅收窄推升美股期指和亞股

2020-02-04 10:16

小護士生日照忙工作 12小時不吃不喝不如廁獲讚賞

2020-02-04 13:31

醫護大罷工！香港再封海陸4口岸 仍拒全面封關

2020-02-04 13:32

武漢肺炎撼動習權威 許章潤：人民不再恐懼

2020-02-04 22:27

兩市反彈 滬指收復2700點大關

2020-02-04 12:19

台生赴上海企業研習5個月活動 今年取消

2020-02-04 15:51

防疫升級 澳門下令賭場停業半月

2020-02-04 14:27

疫情波及 分析師：香港上半年經濟更差

2020-02-04 13:32

杭州封閉性管理防疫 鴻海當地據點影響有限

2020-02-04 17:02

中國人因武漢肺炎禁足 反讓電商手遊發大財

2020-02-04 22:28

杭州半封城 台商警戒

2020-02-05 01:07

武漢肺炎疫情延燒 日產中國生產線延後開工

2020-02-04 15:43

李克強：防疫企業儘快復工

2020-02-04 23:47

武漢肺炎衝擊經濟 中國備妥各種政策工具

2020-02-05 00:13

港醫護罷工 公立醫院服務受影響

2020-02-04 10:39

阿里巴巴集團抗疫 開啟結盟新模式

2020-02-05 00:41

2.4億件防疫物資 火速登陸

2020-02-05 02:08

杭州、鄭州、臨沂管制進出 台商投資三城達43億美元

2020-02-05 01:10

挺武漢孩童 高雄新希望樂團一日一曲

2020-02-05 01:40

澳門賭場 停業15天

2020-02-04 23:47

中國「南菜園」送暖 廣西馳援武漢蔬菜

2020-02-05 01:39

肺炎黑天鵝影響 房市短期休克

2020-02-05 01:38

廣州高鐵、機場 返程客減逾半

2020-02-05 01:39

港入冬以來流感導致27人死亡

2020-02-04 11:46

追蹤即時疫情 App一指搞定

2020-02-05 01:39

蘇州「惠企十條」 度疫情難關

2020-02-05 01:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top