中國「南菜園」送暖 廣西馳援武漢蔬菜

春節期間，地處中國南疆的廣西南寧市武鳴區陸斡鎮種植大戶謝文江，得知湖北武漢市場急需蔬菜後，捐贈了剛採摘下來的10萬斤毛節瓜。

新華社報導，這些毛節瓜已經通過當地政府組織的首趟支援武漢冷鏈專列和志願者駕駛的貨車運抵武漢。

廣西是全國「南菜北運」的重要基地，秋冬菜產量位列全國首位，素有中國「南菜園」美譽。據廣西壯族自治區農業農村廳介紹，2019年底廣西秋冬菜種植面積1435.6萬畝、產量2201萬噸，所產蔬菜供應全國各地市場。

在南寧市西鄉塘區、武鳴區蔬菜生產基地看到，連片的蔬菜地覆蓋著保溫地膜，地裡的芥菜、包菜、西紅柿、萵筍、韭菜等蔬菜長勢良好。

為保障武漢蔬菜市場供應，廣西迅速行動起來。1月29日晚，自治區商務廳得知武漢急需一批新鮮蔬菜，立即發出動員，生產、物流、銷售各環節企業積極配合。不到一天時間，首列滿載200多噸新鮮優質蔬菜和禽蛋的冷鏈專列從南寧出發，直奔武漢。2月1日中午專列抵達武漢。

南寧市壇洛鎮慶林村村民盧躍英等60多名村民1月30日凌晨二點在壇洛鎮金起樺蔬菜基地裡，冒著不足10攝氏度的冷風，連夜採摘了10萬斤包菜。

「村民們知道這些菜要送到武漢市場，個個幹勁十足，8個小時左右就完成了採摘和裝車。」金起樺蔬菜基地管理員黃慶說。

自治區農業農村廳有關負責人表示，為支援湖北抗擊疫情，他們及時收集秋冬菜、水果等菜籃子重要農產品的產量、庫存量、可集結供應量及冷鏈物流等情況，保障農產品可以第一時間馳援湖北。

在全國「南菜北運」基地縣之一的廣西田陽，菜農黃忠盤一家四口人全部出動，一個上午就把2000斤西紅柿從地裡收了上來，送到農副產品批發市場裝車運往武漢。